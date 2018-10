Si finge vittima degli attentati di Parigi e intasca 20mila euro | Alexandra finisce in

Torino - egiziano si finge vittima aggressione e deruba soccorritore : Si finge ferito ed inventa la storia di un"aggressione per rapinare il suo soccorritore, cliente di un locale situato nella via Gioberti a Torino.Si tratta di un egiziano di 38 anni, che nella notte di martedì scorso ha puntato la sua vittima e preparato la trappola in cui tentare di farla cadere. Lo straniero, presentatosi scalzo nel sopra menzionato locale per rendere più credibile la sua storia, ha chiesto aiuto ad un italiano di 55 anni. ...