Shevchenko su Inter-Milan | “Sarà un bel derby argentino tra Icardi e Higuain”

(Di martedì 16 ottobre 2018) È l’attuale commissario tecnico dell’Ucraina, ma un tempo Andriysapeva come risolvere i big match come ildio. A proposito di bomber e della sfida tra Higuain edi domenica prossima, l’ex numero 7 rossonero ha detto: “Sarà un bellissimo confronto, sarà unfra di loro. Higuain ha un ruolo importante nelin questo momento non solo in campo, perchè ci sono tanti giocatori con poca esperienza. Allenarsi con un giocatore che ha giocato nel Real Madrid, nella Juve e nel Napoli può essere di aiuto per il gruppo. Ha ancora tanto da dimostrare, ha ambizione e si vede che è un ragazzo serio.è un giocatore formato, che è cresciuto. È il leader dell’e lo ha dimostrato in Champions trovando il gol per vincere le partite anche con la squadra in difficoltà“. Riguardo alè ...