SHAMELESS - Recensione 9x06 : Face it - you're gorgeous : Un episodio particolare per l'addio di Cameron Monaghan alla serie e per tanti altri motivi che ci hanno regalato emozioni intense.Attenzione: Spoiler! Grazie, autori di SHAMELESS. Finalmente vi siete fatti un bell'esame di coscienza. Con l'uscita di Cameron Monaghan dalla serie, avete regalato (almeno voi) una gioia al personaggio di Ian e agli innumerevoli fans dei Gallavich. Quella reunion da tanto tempo evocata e ...

SHAMELESS - Recensione 9x05 : Black-haired - Ginger : Un episodio atteso e decisivo per il futuro di Ian,Commentiamolo insieme!Attenzione: Spoiler!Da questo episodio possiamo definitivamente dire addio, salvo ripensamenti, al "trattamento Fiona".La maggiore di casa Gallagher ha capito che i fratelli sono cresciuti, che ormai sono in grado di cavarsela da soli e di fare le proprie scelte. Certo, è stato un duro colpo per lei, soprattutto sentirsi rinfacciare determinate cose da Ian, Lip e Debbie. ...

SHAMELESS - Recensione 9x04 : Do Right - Vote White! : SHAMELESS raggiunge un traguardo invidiabile, quello dell'episodio numero 100!Commentiamolo insieme.Attenzione: Spoiler!Auguri, SHAMELESS!9 stagioni e 100 episodi rappresentano un traguardo di tutto rispetto per una serie TV che ci fa divertire, appassionare, riflettere ed emozionare. Magari, tra alti e bassi....però, è così.Negli anni, SHAMELESS si è rinnovata riuscendo a mantenere un vasto pubblico che la segue fedelmente e non ha ancora ...

SHAMELESS - Recensione 9x03 : Weirdo Gallagher Vortex : Eccoci al commento del terzo episodio di SHAMELESS.Stavolta, Gallagher e compagni non ci hanno deluso.Attenzione: Spoiler!Cos'è il "Vortice Gallagher"?E' quel misterioso fenomeno che attira chiunque si trovi nelle immediate vicinanze di un membro della famiglia Gallagher. Se si è ancora abbastanza lucidi e furbi per respingere questa forza, si evitano guai e pericoli.Potremmo riassumere così quanto accaduto a Lip e Brad, con quest'ultimo ...

SHAMELESS - Recensione 9x02 : Mo White for President : Che ve ne è parso di questo secondo episodio di SHAMELESS?Commentatelo con noi!Attenzione: Spoiler!Episodio con un po' più di ritmo rispetto al precedente, anche se continuano a mancare le interazioni tra i Gallagher: ognuno segue la sua strada, al massimo si vedono a colazione per qualche chiacchiera. In fondo, è normale se pensiamo che i ragazzi stanno crescendo e devono affrontare la vita. Le radici stanno cambiando veste, ma sono sempre ...

SHAMELESS 9×01 recensione : tutta colpa dei Gallagher : Shameless 9×01 recensione – La premiere è andata in onda su Showtime domenica, 9 settembre 2018. “Are You There Shim? It’s Me, Ian” ci mostra le ultime rivoluzioni dei Gallagher e per qualcuno si tratta di una sommossa in senso stretto. Altri invece hanno stravolto la propria vita. Shameless 9×01 mette in risalto l’esistenza disagiata dei fratelli e quell’inaspettata voglia di normalità. Shameless ...