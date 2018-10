Serie A Napoli | Richard Hamsik | «Marek dice che non è solo slovacco | ma anche napoletano»

Basket - Serie A1 femminile : Napoli vince ad Empoli dopo una partita rocambolesca - Broni e San Martino fanno valere il fattore campo contro San Giovanni e Lucca : Manca solo il big match tra Ragusa e Venezia per chiudere la 2a giornata di Serie A1 di Basket femminile. dopo i 2 anticipi di ieri (Vigarano-Schio 59-84 e Battipaglia-Torino 79-71), oggi alle 18 si sono disputati i restanti tre incontri, che hanno visto la Dike Napoli vincere sul campo dell’Empoli (71-76) e le squadre di San Martino e Broni sconfiggere in casa rispettivamente Lucca (83-69) e San Giovanni (64-57). Partiamo dalla sfida più ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : Augusta-Napoli - scontro al vertice. Pesaro e Rieti stasera vogliono approfittarne : La terza giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5 vedrà domani l’interessante scontro al vertice tra Augusta e Napoli, entrambe a punteggio pieno. Questa sera il Rieti, nel gruppo in testa alla classifica, ospita il Latina, ancora al palo, ma con una gara in meno. L’ultima delle battistrada scenderà in campo sempre questa sera: Pesaro attende il Catania per tentare la fuga in attesa del match di domani. Interessante anche la ...

Basket - Serie A1 femminile : big match Ragusa-Venezia - Schio in casa del Vigarano - Napoli ad Empoli : Inizia domani la 2a giornata di Serie A1 femminile di Basket. Ad aprire le danze Vigarano-Schio alle 20:30 e Battipaglia-Torino alle 21. Il primo match, almeno sulla carta, non dovrebbe regalare sorprese con le ospiti nettamente favorite sulle padroni di casa. La Famila è troppo più ricca di talento, soprattutto sotto canestro, e non dovrebbe perdere punti contro Vigarano. Il secondo incontro è di interpretazione maggiormente complicata: ...

Serie A - 320 milioni in "panca" : Napoli-Milan - che sprechi : La Serie A si ferma per dare spazio alle nazionali ed è tempo di bilanci. Dopo 8 giornate di campionato, d'altronde, è già trascorso più di un quinto dell'intera stagione. Un giudizio quindi anche sul ...

Biglietti Udinese-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Udinese e Napoli, in programma sabato 20 ottobre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i friulani, a quota 8, ed i partenopei, a quota 18, in una sfida che vuole rilanciare le ambizioni degli uomini di Ancelotti, secondi, al momento, soltanto alla Juventus.. L’Udinese in casa ha ottenuto finora quattro punti in ...

Serie A - quote scudetto : Juventus in pole “inseguita” dal Napoli : Serie A, quote scudetto: la Juventus è la grande favorita per la vittoria finale, il Napoli sembra essere l’unica concorrente L’ottava giornata di Serie A è stata un turno di “assestamento”: hanno vinto tutte le prime sei squadre in classifica e gli equilibri in vetta sono rimasti inalterati. Così come identico è rimasta la valutazione dei trader 888sport.it sulla lotta scudetto, praticamente una fotografia della ...

Pagelle/ Napoli Sassuolo (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Ospina salva la vittoria (Serie A) : Le Pagelle di Napoli Sassuolo (2-0): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo nell'ottava giornata di Serie A. I partenopei si impongono sui neroverdi(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Serie A - la moviola dell'8ª Giornata : Acerbi-Simeone : ci stava il rigore. Rosso severo per Rogerio a Napoli : In questo turno, l'ottavo in Serie A, la Var non è stata protagonista. A Ferrara Maresca con tante sbavature , serata non facile, , ma il rigore della Spal c'è. Complicata la sfida tra Lazio e ...

Video/ Napoli Sassuolo (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata) : Video Napoli Sassuolo (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. Vittoria dei partenopei nell'ottava giornata della Serie A(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 03:01:00 GMT)

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Creato tanto contro un grande Napoli» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Sassuolo de Zerbi Tutte le notizie di Sassuolo Per approfondire

Serie A - Ounas-Insigne stendono Sassuolo : Napoli a -6 dalla Juve : Una fiammata di Ounas e una perla di Insigne. Bastano due reti al Napoli per aver ragione del Sassuolo di Roberto De Zerbi, match deciso da due grandi giocate individuali che hanno certificato il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Sassuolo 2-0. Partenopei di nuovo a -6 dalla Juventus grazie ad Ounas ed Insigne : Si è concluso il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di Calcio: il Napoli non perde terreno dalla Juventus superando per 2-0 al San Paolo il Sassuolo. Ounas in avvio ed Insigne nella ripresa piegano la resistenza dei neroverdi e consolidano il secondo posto partenopeo. Nel primo tempo padroni di casa subito in vantaggio: errore di Locatelli, ma la giocata di Ounas è superlativa. Grande stop e conclusione ancora più ...

PAGELLE / Napoli Sassuolo (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 8^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Sassuolo (2-0): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo nell'ottava giornata di Serie A. I partenopei si impongono sui neroverdi(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:21:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Napoli vince ancora - tocca all'Inter! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite dell l'ottava giornata. Il Milan segna tre gol al Chievo, la Lazio batte la Fiorentina, Atalanta ancora ko(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:46:00 GMT)