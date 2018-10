Serie A Genoa | Piatek sulla strada della Juventus

Serie A Genoa - Lazovic : «A Torino con voglia di fare punti» : GENOVA - "In effetti siamo rimasti in pochi di quel gruppo" . Darko Lazovic , uno dei pochi alle dipendenze del tecnico Juric durante le precedenti esperienze, fa il punto della situazione ai ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : respinto il ricorso della Juventus - la curva Sud resta chiusa contro il Genoa : È stato respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della curva Sud, sanzione decisa dal giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Koulibaly e di insulto ai tifosi avversari nella gara contro il Napoli. Come riportato dall’Ansa, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha invece deciso di aggravare la sanzione: passando a due partite con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ vuoti, ma la sentenza sulla ...

Serie A Genoa - Perinetti : «Piatek ha ancora grandi margini di miglioramento» : GENOVA - "Il presidente si è espresso in maniera molto esplicita sui motivi della decisione, e sulla scelta di affidarsi a Juric che conosce bene ambiente e giocatori, un allenatore propositivo che ...

Serie A Genoa - Lisandro Lopez e Rolon con i compagni : Genoa - Seduta pomeridiana per i rossoblu. A Pegli, nel primo allenamento del nuovo tecnico Juric , dopo un discorso dell'allenatore, i giocatori del Genoa hanno affrontato una prima fase di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Davide Ballardini - al suo posto richiamato Ivan Juric : Nel giro di poche ore, il valzer delle panchine della Serie A produce la sua seconda vittima: dopo Lorenzo D’Anna al Chievo, sostituito da Gian Piero Ventura, è la volta di Davide Ballardini, la cui esperienza al Genoa termina dopo l’1-3 subito dal Parma nell’ultima giornata di campionato. Al suo posto ritorna Ivan Juric, che era saltato a sua volta dopo aver perduto il derby di andata contro la Sampdoria nella scorsa ...

Serie A Genoa - via Ballardini. Torna Juric in panchina : GENOVA - Salta la panchina del Genoa . Il presidente Preziosi ha infatti preso la decisione di sollevare dall'incarico di allenatore Davide Ballardini , a seguito della sconfitta interna del Grifone ...

Biglietti Juventus-Genoa : come acquistare gli ultimi tickets per la nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Juventus e Genoa, in programma sabato 20 ottobre alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 24, ed i rossoblu, a quota 12, ma con una gara in meno. La Juventus in casa ha ottenuto finora dodici punti in quattro partite, frutto di altrettante vittorie, con nove gol fatti e due subiti, mentre il Genoa ...

Serie A Genoa - Ballardini : «La serenità va guadagnata giorno per giorno» : GENOVA - Davide Ballardini , sconfitto con il suo Genoa al Ferraris dal Parma , ha commentato la gara in conferenza stampa: "Il Parma è una squadra seria, attenta e umile. Sono attenti a difendere ...

Serie A - Genoa-Parma 1-3 : Siligardi e Rigoni ribaltano il vantaggio di Piatek. Ducali al settimo posto : Il Parma ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A. I Ducali si sono imposti a Marassi e hanno così conquistato la quarta vittoria in campionato salendo momentaneamente al settimo posto in classifica con 13 punti all’attivo, superando proprio i rossoblù di appena una lunghezza. I padroni di casa avevano sboccato il risultato al 6′ con il solito gol di Piatek che ha incornato alla perfezione ...

