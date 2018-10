Serie A Fiorentina | Antognoni | «Orgogliosi di Biraghi | ha un gran carattere»

Serie A Fiorentina - Dragowski : «Ho pensato di andare via» : VARSAVIA - " Volevo giocare e sapevo che a Firenze avrei avuto poche occasioni ". Così Bartlomiej Dragowski al portale polacco Sport . Il portiere viola afferma: " Dopo le gare della passata stagione contro Lazio e Milan sono crollato. Adesso sto imparando ad avere pazienza. So che si può essere molto utili anche facendo il ...

Serie A - anche la Fiorentina firma un accordo per il retro-sponsor : anche il club toscano ha siglato un accordo per un back jersey sponsor. E' il 18° club su 20 in Serie A: all'appello mancano solo Milan e Sassuolo. L'articolo Serie A, anche la Fiorentina firma un accordo per il retro-sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Fiorentina - alla ricerca del Pjaca perduto : Corvino ci ha puntato forte, e con lui Pioli e tutto il mondo viola. Sembrava l'uomo perfetto per il tridente viola: il talento del futuro croato, il giovane bomber argentino e l'astro nascente della ...

Lazio-Fiorentina 1-0 - pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Lazio-Fiorentina, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - De Sisti : «Fiorentina? Sta facendo molto bene» : FIRENZE - "La Fiorentina ? Abbastanza bene finora, forse molto bene. Una squadra molto giovane, qualcuno non ha nemmeno la barba, hanno buona gamba, buona tecnica, un allenatore che vive intensamente ...

