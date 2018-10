Senato | Napolitano in aula per la prima volta dopo l' intervento al cuore

Napolitano torna in Senato dopo l’intervento. Casellati lo omaggia : “Esempio per tutti”. E l’Aula applaude il presidente emerito : dopo l’intervento chirurgico all’aorta della scorsa primavera, quando fu ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma, e il lungo recupero, nell’Aula del Senato è tornato l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per assistere alle comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre. “Caro presidente credo che la sua capacità di ...

