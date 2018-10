Sembra falso e lo è Cattelan mostra ai cinesi l' arte del tarocco

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ancora lei. Un gigantesco primo piano di Marina Abramovic sui muri di Londra, Milano, New York e Hong Kong. A guardare bene però è un sosia, come quelli che si presentano alle convention degli imitatori di Elvis e o di Marilyn. Pubblicità (ingannevole) della leggendaria performance The Artist is Present. Ma allora cosa c'entrano il nome di Maurizio, il logo Gucci e l'indicazione dello Yuz Museum di Shanghai?Siamo alla celebrazione dell'del, della copia, del. Gli elementi ci sono tutti: l'artista che ha fermato il suo ciclo produttivo "regolare" nel 2011 e da un po' di tempo gioca con il ribaltamento dei ruoli, curatore e organizzatore di eventi; il fashion brand italiano tra i più falsificati al mondo, le cui copie si vendono a poco prezzo in spiaggia e su bancarelle non autorizzate; il Paese del, dove l'imitazione a basso costo è un'e l'...