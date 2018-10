“Secondo te di che malattia soffre”? Arriva l’iniziativa per sensibilizzare sulla Fibrosi

meteoweb.eu

: #AccaddeOggi 50 anni fa, il #16ottobre 1968, salgono sul podio delle Olimpiadi di #Mexico68 Tommie Smith e John Car… - RaiNews : #AccaddeOggi 50 anni fa, il #16ottobre 1968, salgono sul podio delle Olimpiadi di #Mexico68 Tommie Smith e John Car… - Raiofficialnews : ?@TinnyAndreatta, direttrice di #RaiFiction, tra le 25 donne più influenti al mondo nel settore dei media, secondo… - LauraPausini : “La Soluzione” ?? Che ne pensate della storia d’amore che viene raccontata nel video? È davvero molto romantica sec… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) LaPolmonare Idiopatica (IPF) è unarara che colpisce i polmoni e toglie il fiato. Ad oggi, in Italia, sono circa 15000 le persone colpite, principalmente uomini sopra i 60 anni, ma la sua diffusione è in aumento. Conoscere lae i suoi sintomi è fondamentale per agevolare una diagnosi precoce, strumento determinante per mettere in atto percorsi riabilitativi efficaci. In pochi però conosco e sanno riconoscere i sintomi dell’IPF, campanelli di allarme di questa patologia. Per questo motivo il progetto di sensibilizzazionePolmonare Idiopatica Voci Sott’Acqua, ideato e realizzato da Reverb con il contributo non condizionato di Boehringer Ingelheim, scende nelle strade: a Torino sabato 20 ottobre una troupe del progetto insieme ai pazienti della neonata associazione piemontese IPF Onlus, ossia “Insieme per Fare”, intervisteranno i passanti, per ...