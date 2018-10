: Scuola,Zaia: ok autocertificare redditi - NotizieIN : Scuola,Zaia: ok autocertificare redditi - TelevideoRai101 : Scuola,Zaia: ok autocertificare redditi - Lavvelenata : RT @GiornaleVicenza: #Veneto Firmato il protocollo d'intesa tra il governatore Zaia e il ministro dell'Istruzione Bussetti -

Per ottenere il diritto al contributo per i testi scolastici, la Regione del Veneto "si accontenterà, per ora, dell' autocertificazione" suiall' estero di cittadini extracomunitari. Così potranno avere anche loro i 'buoni libro', ma la Regione esigerà la documentazione dai consolati sul reddito degli interessati in un secondo tempo. Lo annuncia il presidente del Veneto Luca. "Se il cittadino vuole il muro contro muro, in quanto ritiene di non dover presentare nulla - aggiunge non avrà diritto al contributo".(Di martedì 16 ottobre 2018)