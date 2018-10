Scuola : Pd Veneto - bonus libri è un contributo statale - non regionale (2) : (AdnKronos) - “La Regione non incorra nel rischio che persone bisognose non abbiano accesso ad un diritto sociale, anche perché ha precise responsabilità. L’informazione data dalla Regione, infatti, è stata tardiva ed ambigua e c’è l’ipotesi concreta che, in mancanza delle documentazioni richieste a

Scuola : Zoppas - importante intesa tra Miur e Regione su storia e cultura del Veneto : Venezia, 16 ott. (AdnKronos) - "E’ una iniziativa importante, di cui condividiamo pienamente gli obiettivi. A questo fine auspichiamo di poter aprire un dialogo comune per creare sinergie tra il Protocollo firmato oggi e le attività che Confindustria Veneto sta sviluppando: in particolare quelle leg

Scuola : M5S - sotto attacco i diritti dei bambini in Veneto : Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - Il Movimento 5 Stelle "condanna con fermezza le politiche scolastiche della Regione Veneto, che per mezzo dell’assessore Donazzan Elena Donazzan sta mettendo a rischio il diritto allo studio e all’istruzione di un gran numero di scolari e studenti". “Togliere il bonus

Scuola : Donazzan - su buoni libro Veneto applica norme nazionali in vigore dal 1999 (3) : (AdnKronos) - “Mi chiedo tuttavia, prosegue l’assessore – se un emigrato italiano in un paese extra Ue, intenzionato a domandare l’erogazione di una prestazione sociale, trovasse difficoltà a ottenere la documentazione dal consolato o dall’ambasciata, contro chi dovrebbe protestare? Contro la diplom

Scuola : Donazzan - su buoni libro Veneto applica norme nazionali in vigore dal 1999 (2) : (AdnKronos) - Con le istruzioni operative inviate un mese fa la Regione ha chiesto ai Comuni solo di confermare o meno (e non di ‘verificare’) di aver ricevuto dai richiedenti con cittadinanza non comunitaria il certificato o l’attestazione rilasciata dallo Stato estero di provenienza su eventuali r

Scuola : Donazzan - su buoni libro Veneto applica norme nazionali in vigore dal 1999 : Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - “Il Veneto non si è inventato nessuna norma anti-immigrati, si limita ad applicare la legislazione nazionale in materia di erogazioni e contributi e chiede ai Comuni di rispettarla. Tutto qui. Esattamente quanto accade in molti altri stati comunitari fra cui Spagna, Ge

Scuola : Anci Veneto - su buono libri questione burocratica - serve soluzione di buon senso (3) : (AdnKronos) - In conclusione, quindi, la circolare consiglia ai sindaci: “di attendere qualche giorno prima di istruire le richieste provenienti da stranieri non comunitari in attesa delle indicazioni regionali. Appena definita con la Regione una soluzione compatibile che consenta di evitare disagi

Scuola : Anci Veneto - su buono libri questione burocratica - serve soluzione di buon senso (2) : (AdnKronos) - La circolare ribadisce che “la problematica dell’ammissibilità delle autodichiarazioni è risalente nel tempo e si ripropone periodicamente, soprattutto allorquando emerge l’esigenza di verificarne i contenuti” e ne ricorda, quindi, la normativa di riferimento: “Il cittadino di Stato no

Scuola : Anci Veneto - su buono libri questione burocratica - serve soluzione di buon senso : Padova, 15 ott. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha oggi inviato una circolare ai sindaci sulla questione della concessione del contributo regionale “buono-libri e Contenuti didattici alternativi” per l’anno scolastico-formativo 2018-2019 che fa riferimento alle legge n.488 del 23 dicembre 1998. Nella co

Veneto - agevolazioni libri di Scuola a stranieri solo con certificato - : Per avere il contributo regionale sui testi scolastici, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un documento sul possesso di immobili o percezione di redditi all'...

Scuola : Pd Veneto - contributi per il buono - libri - Comuni in difficoltà - senza certezze : Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - “La Giunta regionale del Veneto faccia chiarezza sui contributi per il buono libri per l’anno scolastico appena iniziato: la documentazione richiesta ai cittadini non Comunitari sta provocando ritardi e disagi. In attesa che ogni dubbio venga sciolto, sarebbe meglio pr

Scuola : Donazzan - in Veneto firmata nuova intesa su alternanza (2) : (AdnKronos) - “Già il 90 per cento delle scuole venete ha avviato percorsi di alternanza – prosegue Donazzan – ma noi vogliamo incentivare ulteriormente il mondo del lavoro ad aprire le proprie porte agli studenti. Con il nuovo accordo i percorsi di formazione in alternanza verranno estesi anche ai

Scuola : Donazzan - in Veneto firmata nuova intesa su alternanza (3) : (AdnKronos) - A vigilare sulla buona programmazione e sugli esiti dei percorsi di alternanza sarà la ‘cabina di regia’ regionale, composta da tutti i soggetti che hanno firmato il protocollo, oltre a Inail e Spisal che cureranno gli importanti aspetti della sicurezza e della prevenzione. “L’alternan

Scuola : Donazzan - in Veneto firmata nuova intesa su alternanza : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Alla presenza dei maggiori rappresentanti del mondo delle imprese, del sindacato, dei professionisti della cooperazione, l’assessore alla Scuola, Elena Donazzan, ha sottoscritto oggi con i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale, con Unioncamere e le parti soc