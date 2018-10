Scuola | cattiva condotta in gita scolastica | nuova sentenza Tar su punizione inflitta

scuolainforma

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il Tar di Bari si è pronunciato in merito ad una singolare vicenda accaduta il 24 maggio scorso e che ha visto protagonisti (in negativo) una classe di alunni ina Parigi. Una ragazza, con la complicità di una compagna, riuscì a sottrarre furtivamente alcuni capi di abbigliamento in un negozio presente all’interno dell’aeroporto internazionale di Parigi Orly., indue ragazze rubano capi di abbigliamento: punita tutta la classe Come riportato dal quotidiano ‘Italia Oggi’, la ragazza, però, venne colta in flagrante dalla proprietaria del punto vendita e obbligata a restituire la refurtiva. La polizia francese intervenne nella vicenda, oltre ad una docente accompagnatrice, per venire a conoscenza, poi, che la ragazza aveva passato alla compagna un paio di mutandine. I compagni di classe si dichiararono estranei al fatto e la vicenda si concluse con ...