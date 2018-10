Scoperta nuova iscrizione a Pompei | eruzione Vesuvio fu in ottobre

Tumore del seno : Scoperta una nuova arma - colpisce il suo “motore” : Il gruppo del Centro per la genomica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Milano, con il sostegno dell’Associazione Italiana per la Ricerca su Cancro, ha scoperto un’arma in grado di colpire il Tumore del seno controllando la crescita delle sue cellule staminali. I risultati sono stati pubblicati su “Oncogene“. La ricerca apre la strada a nuovi farmaci che potrebbero colpire selettivamente il “motore” ...

Malattie rare : Scoperta nuova patologia genetica del neurosviluppo : Una nuova malattia genetica del neurosviluppo è stata scoperta dai clinici e dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Amburgo. Si tratta di una patologia ultra-rara, finora orfana di diagnosi, cui sono noti solo 3 casi al mondo, 2 dei quali seguiti dall’Ospedale della Santa Sede. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica American Journal of ...

Scoperta una nuova funzione per Huawei e Honor con interfaccia EMUI 9 : Stanno venendo alla luce una serie di informazioni aggiuntive a proposito della nuova interfaccia EMUI 9 per gli smartphone Huawei ed Honor interessati dall'aggiornamento. Lo sviluppo del pacchetto software, associato all'aggiornamento Android Pie, è in fase avanzata per diversi top di gamma di questo duplice brand, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere a proposito delle funzioni comprese al suo interno. Vediamo dunque cosa sappiamo oggi 1 ...

Alberto Angela - la nuova Scoperta del conduttore è una preziosissima testimonianza del nostro passato : In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’attesissimo ritorno della serie Stanotte a… – che sbarca su Rai 1 in prima serata il sabato a seguito dei grandi successi della scorsa stagione – Alberto Angela non ha risparmiato sorprese. Accompagnato da Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) che ha ospitato l’evento, dal Direttore di Rai 1 Angelo Teodoli e dal Direttore del ...

Studio italiano unico al mondo : Scoperta nuova variante giovanile della Malattia di Huntington : E’ rivoluzione per la Malattia di Huntington giovanile, manifestazione rara della Malattia di Huntington, patologia rara a sua volta, ereditaria, neurodegenerativa, di origine genetica. Si stima che i casi giovanili (ovvero quelli in cui la Malattia insorge prima dei 20 anni di età) – rappresentino circa il 10% rispetto alla ‘forma adulta’, che a sua volta colpisce circa 6.500 pazienti in Italia, secondo le stime ufficiali riportate dalla ...

Bio On - nuova Scoperta : da olio di frittura usato nasce la bioplastica : L'olio esausto si aggiunge alle "materie prime" già utilizzate per produrre la bioplastica Bio On : melassi di barbabietola e canna da zucchero, scarti di frutta e patate, carboidrati in genere e ...

Dai laboratori Bio-on una nuova grande Scoperta : anche dall’olio di frittura usato nasce la bioplastica : Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova grande scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, il rivoluzionario biopolimero di Bio-on, naturale e biodegradabile al 100%. “Questa importante novità è il risultato di due anni di ricerche e permette di attingere alle enormi quantità di questo prodotto di scarto – ...

Scoperta una nuova misteriosa cellula cerebrale : è il neurone “rosa canina” : I ricercatori hanno scoperto una nuova cellula cerebrale. La “rosehip neuron” – “neurone rosa canina” – è stata trovata nello strato più alto della corteccia del cervello umano, che ospita molti diversi tipi di neuroni che svolgono attività inibitorie, e nonostante la sua funzione esatta sia ancora un mistero, potrebbe essere la chiave per comprendere quali funzioni cerebrali separano l’uomo dal topo ...

Monti Lattari come la Giamaica : Scoperta nuova mega piantagione di canapa indiana : CASOLA - Quasi tremila piante di canapa indiana, una cera e propria foresta di 'erba'. È stata scoperta e distrutta ieri a Casola di Napoli una piantagione di 2.740 arbusti. La coltivazione era nel ...

Nuova tribù indigena Scoperta da un drone/ Video - Brasile : almeno 16 individui - "ora possiamo proteggerli" : Nuova tribù indigena in Brasile scovata grazie a un drone: l'importante scoperta avvenuta nel 2017 ma resa nota solo oggi permetterà di proteggere il popolo amazzonico.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:26:00 GMT)

Batterie più sicure dopo un impatto grazie a questa nuova Scoperta : Batterie più sicure dopo impatti e cadute grazie ad un fluido non newtoniano: ecco la scoperta di un team di ricercatori. L'articolo Batterie più sicure dopo un impatto grazie a questa nuova scoperta proviene da TuttoAndroid.

Vi presentiamo "Dietro le quinte" : la nuova rubrica di Eurogamer.it che vi porta alla Scoperta dei retroscena delle nostre recensioni : Cosa passa per la testa dei redattori quando si trovano alle prese con la recensione di un gioco? Quali sono le conoscenze, le aspettative, le speranze che poi dovranno fare i conti con le prime impressioni e con l'esperienza diretta controller o mouse e tastiera alla mano? Dietro le quinte è la nuova rubrica di Eurogamer.it che cerca di rispondere a queste e molte altre domande all'interno di un format pensato per avvicinare gli utenti al ...