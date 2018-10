Scontro sulla manovra | ma poi c' è l' intesa Riforma delle pensioni e sgravi alle imprese

Manovra - Scontro sulla «pace fiscale». Subito il taglio delle pensioni d’oro (dai 4.500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri. Restano da sciogliere i nodi sulla pace fiscale-- Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi domenica sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di ...

[Il ritratto] Lo Scontro con Tria sulla manovra e i soldi in Svizzera. Savona il ministro antieuro è sotto attacco : Di economia e rapporti con l'Ue trattava il lungo documento intitolato "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", nel quale sostiene che il progetto è in profonda crisi, critica la ...

Sulla Pedemontana è Scontro gialloverde : Nessun semaforo verde da parte del Governo per la Pedemontana Veneta, la superstrada a pedaggio da 2,258 miliardi di euro che dovrebbe collegare l'alta pianura veneta alle autostrade A4 e A27 attraverso le province di Vicenza e Treviso. A smorzare gli entusiasmi del governatore leghista Luca Zaia, che aveva espresso soddisfazione per il fatto che l'opera, completata al 50%, non fosse stata inserita nella nota di aggiornamento al Def tra quelle ...

Nel Partito democratico è di nuovo Scontro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Argomenti che non hanno convinto il Pd che, sostanzialmente, vede un ministro dell'Economia 'ostaggio' di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Una condizione che desta preoccupazione come ha modo di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Scontro Bankitalia-Di Maio sulla manovra (10 ottobre 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: scontro Bankitalia-Di Maio sulla manovra. Serie A, saltano le prime due panchine, quelle di Genoa e Chievo (10 ottobre 2018)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Domenica Live - Karina Cascella e Rosa Perrotta : violento Scontro sulla chirurgia estetica : Nella puntata di Domenica 7 ottobre di Domenica Live al centro del dibattito, ancora una volta, la chirurgia estetica. E il clima si è infiammato. In particolare a prendersi la scena sono Rosa ...

Sulla manovra Scontro con 'Ue. Di Maio : 'Avanti con il deficit a quota 2 - 4%' : Sempre più acceso il confronto tra Roma e Bruxelles, dopo i segnali di sfiducia lanciati dalla Commissione sui numeri del Def. 'Quest' europa - ripetono i due vicepremier - tra sei mesi sarà finita' -

Scontro sulla statale 172 alle porte di Fasano - due feriti di cui uno grave : Fasano - Ennesimo incidente stradale sulla famigerata strada statale 172 dir nel tratto tra Fasano e Locortondo. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri , 6 ottobre, . Il bilancio è di due feriti, di ...

Atterrano sulla stessa pista : Scontro inevitabile all’aeroporto di Khartoum. Il video dell’incidente : Due aerei militari si sono scontrati mercoledì sulla pista dell’aeroporto di Khartum: lo scalo è stato chiuso a causa dell’incidente. Non si hanno per ora notizie di eventuali feriti o vittime. Lo riporta Al Arabiya. L'articolo Atterrano sulla stessa pista: scontro inevitabile all’aeroporto di Khartoum. Il video dell’incidente proviene da Il Fatto Quotidiano.

Scontro tra California e Washington sulla net neutrality : Il governatore della California Jerry Brown (Foto: Alex Wong/Getty Images) Il governatore della California Jerry Brown ha firmato la legge sulla net neutrality (qui il documento), stabilendo che gli operatori non possono rallentare, bloccare o dare priorità ai contenuti e al traffico internet, restando così fedele a quanto deciso dall’Assemblea dello Stato a fine agosto che non ha recepito le norme imposte dalla Federal Communications Commission ...

Scontro fra due auto sulla provinciale : cinque persone in ospedale : FASANO - Un violento impatto fra due auto si è verificato intorno alle ore 23,45 di ieri , lunedì 24 settembre, sulla strada provinciale che collega Fasano a Savelletri, dove un'Audi A3 con tre ...

Ennesima disgrazia sulla 106 - in Scontro muoiono 69enne e i suoi cinque cani : BOTRICELLO , CATANZARO, - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani sulla strada statale 106 a Botricello. Per cause in corso di accertamento, due vetture, una ...

Si alza il livello di Scontro sulle nomine. Di Maio furibondo vede i suoi e frena Salvini e Berlusconi sulla Rai : Manca un'ora e mezza all'inizio del vertice sulla manovra, quando Luigi Di Maio riunisce i suoi fedelissimi in una stanza di palazzo Chigi. Prima di sedersi all'altro tavolo, quello con di fronte anche Matteo Salvini, il capo M5s furibondo ha la necessità di vedere sottosegretari e viceministri grillini per decidere come reagire al dilagare del leader leghista. I sondaggi che danno la Lega più avanti dei 5Stelle e il vertice tra il ...