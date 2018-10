Sara Affi Fella L’ex tronista si è affidata a uno studio legale per proteggersi dalle

Sara Affi Fella - di Uomini e Donne “Ho delle cose da dire - ” [VIDEO] : Sara Affi Fella avrebbe detto ad una persona che molto presto dirà la verità Sara Affi Fella di Uomini e Donne è tornata a farsi viva, seppur indirettamente, dopo lo scandalo scoppiato dietro le quinte del programma di Maria De Filippi. Come fa sapere Gioia di News Uomini e Donne, che ha conosciuto l’ex tronista la scorsa estate, la modella di Venafro si è rivolta ad un ufficio legale per affrontare la questione. Un avvocato per difendere ...

Nicola Panico Sgancia la Bomba su Sara Affi Fella! : Nicola Panico dopo aver confessato le marachelle organizzate da lui e da Sara Affi Fella ai danni della redazione di Uomini e Donne, svela un’ulteriore notizia Bomba! Ecco di cosa si tratta! Nicola Panico poche settimane fa è stato presso gli studi di Uomini e Donne per confessare davanti a tutti, le bugie e le malefatte ordite da lui e dall’ex fidanzata Sara Affi Fella ai danni del programma stesso. Azioni che hanno profondamente ...

NICOLA PANICO E Sara Affi FELLA SI SONO RIVISTI / "L'ho trovata sciupata e dimagrita" (Uomini e donne) : NICOLA PANICO ha incontrato di recente SARA AFFI FELLA, trovandosi davanti ad una persona sciupata e dimagrita. Le sue dichiarazioni al sito Isa e Chia.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:01:00 GMT)

Sara Affi Fella - Nicola Panico scrive uno strano messaggio su di lei nella notte : Sara Affi Fella news: Nicola Panico scrive uno strano messaggio nella notte Si continua ancora a parlare di Sara Affi Fella e Nicola Panico. Si potrà mettere un punto definitivo a tutto solo quando l’ex tronista di Uomini e Donne deciderà di raccontare la sua verità. E non è detto che ciò accada. Se comunque […] L'articolo Sara Affi Fella, Nicola Panico scrive uno strano messaggio su di lei nella notte proviene da Gossip e Tv.

Caso Sara Affi Fella - Nicola Panico : "Scendere a corteggiarla? Presa in considerazione questa eventualità" : Ogni giorno, il Sara Affi Fella gate si arricchisce di nuovi succosi particolari. Da far impallidire gli sceneggiatori di qualsiasi soap opera moderna. Ancora una volta, è l'ex fidanzato Nicola Panico, attraverso un'intervista rilasciata ad 'Isa e Chia', a svelare i piani dell'ex tronista di Uomini e Donne e della sua famiglia per aggirare il controllo della redazione.prosegui la letturaCaso Sara Affi Fella, Nicola Panico: "Scendere a ...

Sara Affi Fella stava preparando un'altra trappola a U&D : Nicola doveva corteggiarla : Emergono nuovi dettagli sullo scandalo che riguarda la bella Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che in queste settimane è finita al centro di una bufera mediatica. La ragazza ha preso in giro la redazione, tenendo nascosta la sua relazione con il fidanzato Nicola Panico anche ai tempi del trono. E' stato proprio Nicola a portare alla luce la verità dei fatti e sempre lui nel corso di queste ultime ore ha rilasciato delle nuove ...

NICOLA PANICO/ "Sara Affi Fella aveva scelto la chiesa per il nostro matrimonio" - e su Vittorio Parigini... : NICOLA PANICO è un fiume in piena e in una nuova intervista rivela i dettagli dell'accordo segreto stipulato con Sara Affi Fella. Il piano, la rottura e l'arrivo di Vittorio Parigini...(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:34:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicola Panico : "Io e Sara Affi Fella abbiamo decisamente sbagliato ma l'accanimento verso di lei è esagerato" : L'ex calciatore torna a parlare dello scandalo che lo ha travolto insieme alla sua ormai ex fidanzata.

Sara Affi Fella è single : Vittorio Parigini smentisce la relazione : Vittorio Parigini torna a parlare di Sara Affi Fella Sara Affi Fella è, al momento, una delle troniste più famose di Uomini e Donne. Il “merito” di tale successo è dovuto allo scandalo che l’ha colpita in queste ultime settimane, quando si è scoperto che l’ex fidanzata di Luigi Mastroianni durante il suo percorso televisivo intratteneva ancora una relazione con Nicola Panico. Dopo tale rivelazione, l’influencer ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella avvistata. Altro disastro : 'Tutti schifati - cosa le è uscito di bocca' : Avvistamento per Sara Affi Fella e nuove polemiche in vista. L'ex tronista di Uomini e donne , travolta dallo scandalo dei fidanzati tenuti nascosti alla redazione di Maria De Filippi , per un paio di ...

Sara Affi Fella - foto con i fan dopo lo scandalo e le prime dichiarazioni : L'ex tronista di Uomini e Donne è stata avvistata in un centro commerciale mentre faceva shopping. Lo scambio di battute con...

Sara Affi Fella - le prime dichiarazioni della mamma dopo lo scandalo : 'Deve riprendersi' : Si torna a parlare di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne finita al centro dello scandalo della trasmissione per aver mentito sulla sua relazione con Nicola Panico. La ragazza, dopo la polemica, ha scelto di sparire dal mondo social e di disattivare il suo account ufficiale Instagram, ma questo pomeriggio è stata nuovamente avvistata da un gruppo di fan, le quali l'hanno fermata per una foto e le hanno chiesto un po' come andasse ...