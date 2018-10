SAN SALVO | SICUREZZA | INCONTRO DELLA LEGA | ' ' GOVERNO ABRUZZESE INCAPACE' '

Lega SAN SALVO : "Governo abruzzese incapaec di garantire la sicurezza del territorio" : Dopo i gravi fatti di cronaca che continuano nel territorio di San Salvo ed in attesa dell'attuazione del decreto sicurezza attraverso il quale il governo attribuirà risorse finalizzate ad ...

Il 14 ottobre a SAN SALVO la 'Wine Run' : si corre per la prevenzione oncologica : Il tracciato di 2,5 km toccherà diverse zone sansalvesi: il centro, la zona industriale e i tipici pescheti e vigneti "riunendo così le due anime dell'economia cittadina, quella agricola e quella ...

GF Vip - (VIDEO) Eliminata la Fusco - Monte salvo e Lory Del SANto entra : GF VIP, La seconda puntata del Grande Fratello vede l’eliminazione di Lisa Fusco, salvato Monte e Lory Del Santo entra nella casa GF VIP, Con Lisa Fusco erano in nomination per la prima volta nella storia del reality ben dieci concorrenti. All’inizio della punatta Ilary Blasi ha diviso in due gruppi i nominati: Stefano, Jane, Martina, Andrea e Walter in Mistery Room; le Donatella, Enrico, Francesco, Lisa ed Elia nella stanza dei led. ...

SAN SALVO - 'La Regione assente all'incontro convocato per parlare di Zona Economica Speciale' : ...economiche speciali ha ribadito come questa sia l'unica risposta che al momento si possa dare agli imprenditori mentre Smargiassi ha spiegato come attraverso la Zes si possa rilanciare l'economia con ...

SAN Michele - trattore si ribalta : salvo il conducente : SAN Michele. Una persona è rimasta ferita stamane nel ribaltamento di un trattore a San Michele. E' successo poco prima delle 11.30. trattore si ribalta a San Michele, salvo il conducente E' successo ...

Firmato contratto di collaborazione tra U.S. SAN SALVO e quello del Pescara Calcio : E' stato siglato oggi presso la sede dell'Aragon Invest srl di Pescara, main sponsor dell'U.S. San Salvo, il contratto di collaborazione tecnica e sportiva per dirigenti, tecnici e atleti tra il ...

Razzismo : 'Restiamo umani' - il grido di Salvo Piparo per ricordare la storia di SANta Rosalia (2) : (AdnKronos) - Da oggi Palermo si riappropria del suo Palazzo, che per anni “ha dato le spalle” al Cassaro, oggi all’interno del Patrimonio dell’Unesco, di cui lo stesso Palazzo Reale è sempre più protagonista. La Fondazione Federico II, inoltre, proprio per promuovere il nuovo accesso al Palazzo e a

SANta Rosalia - l'eremita che salvò Palermo apparendo in sogno : Da 350 anni i pellegrini salgono sul monte, definito da Goethe nel suo 'Viaggio in Italia', il promontorio più bello del mondo. Si saliva a piedi faticosamente, finché il Senato palermitano fece ...

CROLLO IN CHIESA SAN GIUSEPPE - OPERE D'ARTE IN SALVO/ Ultime notizie Roma : piccola frana sotto il Campidoglio : Roma, CROLLO San GIUSEPPE dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della CHIESA sita in Roma, zona Foro Romano(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:26:00 GMT)

SAN SALVO - 'la stagione è finita' : il Comune rinuncia al ricorso sugli orari della musica : Non mancarono i riflessi nella discussione politica della città con la richiesta di ritiro delle deleghe avanzata da Fabio Travaglini nei confronti dell'assessore alle Attività produttive Tonino ...

"La Notte di Vasco" riempie di fan SAN SALVO Marina : Diego Spagnoli , direttore del palco del Modena Park, concerto che si è aggiudicato il record mondiale di presenze, e componente attiva di tutti gli spettacoli, che alle 21.30 ha allietato i fan con ...

Terremoto Molise : in Abruzzo attivo il Centro operativo comunale di SAN SALVO - monitoraggio costante : Dalla tarda serata di ieri è stato aperto a San Salvo, nel Chietino, il Centro operativo comunale, a causa dello sciame sismico in atto dopo la prima scossa di Terremoto delle 20:19, con epiCentro nella zona di Montecilfone (Campobasso), avvertita anche in Abruzzo. Il Comune di San Salvo intende “assicurare nel territorio comunale il monitoraggio per tutta la fase di allerta nella serie situazione di criticita’ e per i controlli ...

Crollo ponte : SAN SALVO - a rischio ponti per area industriale : Chieti - Due ponti sotto osservazione a San Salvo (Chieti), lungo la strada provinciale che dall'A14 conduce al centro città, all'area industriale dove sorgono gli stabilimenti Pilkington e Denso, vicino al Molise. "Dopo gli eventi sismici degli ultimi anni hanno subito modifiche strutturali, al punto che tra la sede stradale e gli stessi si è creato un dislivello che, con il passare del tempo, aumenta sempre ...