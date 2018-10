Samsung Internet stabile giunge alla versione 8 0 | download più rapidi e maggiore privacy

Samsung Internet 9.0 ridefinisce il browser web della Samsung Experience : provatelo subito con l’APK : Samsung Internet 9.0 offre una riprogettazione del browser con la nuova interfaccia utente dagli angoli arrotondati trovata in Samsung Experience 10.0 con Android 9 Pie. L'app offre un menu di accesso rapido ridisegnato che permette di richiedere un sito desktop, attivare la modalità notturna, modificare le dimensioni del testo e controllare i componenti aggiuntivi come il blocco dei contenuti e il blocco del tracker. L'articolo Samsung ...

Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 stabile : ecco le novità : Il browser mobile Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 definitiva e tra le novità introdotte troviamo funzionalità come le notifiche sulle notizie e i Quick Suggest.Molti possessori di uno smartphone Samsung Galaxy utilizzano spesso, o forse come browser unico, Samsung Internet dato che è ben ottimizzato e integrato sul loro dispositivo coreano.Al momento sembra che l’azienda asiatica sia particolarmente interessata allo sviluppo ...

Samsung Internet 7.4 arriva sul Play Store in versione stabile con Quick Suggests e News Push : Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 stabile , introducendo Quick Suggest e News Push , oltre ad alcune altre funzioni viste nella beta. L'articolo Samsung Internet 7.4 arriva sul Play Store in versione stabile con Quick Suggests e News Push proviene da TuttoAndroid.

Samsung Internet Go : ecco le feature che mancano e il file APK : Samsung Internet Go,, nonostante possa apparire come il browser completo, in realtà pare sia privo di quasi tutte le funzionalità più interessanti L'articolo Samsung Internet Go: ecco le feature che mancano e il file APK proviene da TuttoAndroid.