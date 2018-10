Sampdoria | Saponara | ' Sono pronto a tornare | tra Icardi e Higuain'

Serie A Sampdoria - differenziato per Saponara - Tonelli e Regini : GENOVA - Mattinata di lavoro a Bogliasco. Al 'Mugnaini', in vista della partita di Bergamo contro l' Atalanta , i blucerchiati sono stati divisi in due gruppi da Marco Giampaolo . I giocatori più ...

Serie A Sampdoria - Tonelli e Saponara a parte. Out anche Regini : GENOVA - La truppa di Marco Giampaolo è tornata a lavorare a Bogliasco. Al 'Mugnaini', nell'allenamente mattutino in vista della partita di Bergamo contro l' Atalanta , i blucerchiati sono stati ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Rivaluto il ciclo di ferro. Su Caprari e Saponara...' : Non e' la fine del mondo, se l'organico e' buono: ho rivalutato un po' questa cosa'. Sui singoli: 'Caprari si e' allenato con noi, e' disponibile e verra' convocato. Saponara e' in fase di recupero, ...

Serie A Sampdoria - assente Regini. Differenziato per Saponara : GENOVA - Non si fermano i blucerchiati di Giampaolo . Dopo la gara di ieri contro la Fiorentina , la Sampdoria è tornata in campo per allenarsi in vista della prossima partita contro l'Inter. Rosa ...

Serie A Sampdoria - lavoro atletico. Differenziato per Praet e Saponara : GENOVA - La Sampdoria è tornata ad allenarsi. Nel mirino il Bologna, prossimo avversario alla ripresa del campionato. Al "Mugnaini" di Bogliasco, lavoro atletico a ranghi ridotti per gli uomini di ...

Serie A Sampdoria - individuale per Praet e Saponara : GENOVA - I blucerchiati tornano ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato in casa del Bologna. Al "Mugnaini" di Bogliasco, lavoro atletico a ranghi ridotti per gli uomini di Giampaolo ...

Serie A Sampdoria - solo fisioterapia per Saponara : GENOVA - Ripresa dei lavori per la Sampdoria , priva di dieci nazionali: Andersen, Audero, Belec, Bereszynski, Ekdal, Jankto, Kownacki, Linetty, Stijepovic e Vieira. Il programma odierno ha previsto ...

Sampdoria - lesione al bicipite femorale per Saponara : almeno tre settimane di stop : L'esordio da titolare in campionato con la maglia della Sampdoria era stato più che positivo per Riccardo Saponara, che nella gara poi vinta dai blucerchiati contro il Napoli si era reso subito ...

Sampdoria - lesione muscolare per Saponara : GENOVA - Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Riccardo Saponara nella mattinata odierna - alla presenza del responsabile sanitario Amedeo Baldari - hanno evidenziato una lesione al ...

Infortunio Saponara - il calciatore della Sampdoria out : Infortunio Saponara – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, una gara che sta regalando spettacolo è quella tra Sampdoria e Napoli, blucerchiati in doppio vantaggio con un super Defrel. Poi tegola per Giampaolo, Infortunio di Saponara, problema alla gamba destra e calciatore costretto al cambio, al suo posto Ramirez e condizioni da valutare nelle prossime ore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Sampdoria - il rito di iniziazione di Saponara - Tonelli ed Ekdal è esilarante [VIDEO] : La stagione della Sampdoria non è iniziata nel migliore dei modi, sconfitta all’esordio contro l’Udinese dopo il rinvio dell partita contro la Fiorentina in seguito al crollo del ponte Morandi. Il club blucerchiato adesso si prepara per un nuovo importante match e soprattutto difficile, di fronte il lanciatissimo Napoli di Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore un video ha fatto il giro del web, i calciatori della Sampdoria ...

Sampdoria - Giampaolo pronto al via : le condizioni di Ekdal - Tonelli e Saponara - Ponte Morandi e tanto altro : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato dei nuovi arrivati in casa doriana ed ha svelato d’avere già l’11 in testa per domenica Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa, pronto all’esordio doriano dopo il rinvio della scorsa settimana. “Una settimana fa ero deciso a non giocare Samp-Fiorentina, perché era giusto così. Nel rispetto della città e del lutto. Ora però è tempo di esordire in Serie ...

Sampdoria - Saponara : 'Ho voglia di rivincita - con Giampaolo grande rapporto' : Impossibile dimenticare l'intensa esperienza alla Fiorentina, ma il presente di Riccardo Saponara dice Sampdoria. Il fantasista ex Milan è pronto a ripartire da Genova, dove ritroverà il suo ex ...

Calciomercato Sampdoria - Saponara : «Che bello ritrovare Giampaolo» : GENOVA - Riccardo Saponara scalda i motori. Si vuole prendere un ruolo da protagonista nell'undici della Sampdoria , dove ritrova Marco Giampaolo , suo allenatore ai tempi dell'Empoli. Così il ...