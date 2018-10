Salvini va in gita in Russia a revocare le sanzioni di Putin

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Chi sono - secondo Salvini - i nemici del governo che agitano lo spettro dello spread : Ed ancora: 'Siamo di fronte allo scontro tra economia reale e quella virtuale, tra vita vera e realtà finanziaria. I cittadini votano al di là dei titoli dei giornali'. Ma Giorgetti si preoccupa La ...

Chi sono (secondo Salvini) i nemici del governo che agitano lo spettro dello spread : Salvini contro Soros: come Viktor Orban, sottolinea il Sole 24 Ore, e come Donald Trump, il leder della Lega si scaglia contro il finanziere americano di origine ungherese reo, secondo lui, di manipolare lo spread per far andare fuori giri il governo. "Se volessi pensare male" ha detto Salvini "direi che dietro lo spread di questi giorni c'è una manovra di speculatori alla Soros che puntano al fallimento ...

Salvini : "Digitate su Google Juncker sobrio e barcollante..." : "Questo signore, Juncker, che avete visto nel filmato e molti magari non conoscono, è il capo del governo che presiede 500 milioni di europei e arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo...''. ...

Def : Di Maio gioca a fare Roosevelt - Salvini agita un drappo rosso davanti agli eurocrati : Si racconta di uno scambio di battute tra il Cavaliere Benito Mussolini e il vecchio ministro liberale Giovanni Giolitti agli albori del regime fascista: «appena arrivati e già i tuoi si abboffano alla grande», irrideva lo statista di Mondovì. «Ma anche quelli di prima lo facevano spudoratamente ». «Sì. Ma almeno sapevano usare le posate». Traslando all’oggi, si può dire che il leghisti, a banchetto da molto più tempo, hanno appreso un qualche ...

Immigrati e sicurezza : il decreto Salvini agita Quirinale e falchi M5s : Roma - L'appuntamento è per le dieci del mattino, al consiglio dei ministri. Matteo Salvini sfila dal mazzo delle sue promesse elettorali due carte importanti: il decreto legge sulla sicurezza e ...

"Così ho eliminato Salvini dalla mia vita digitale" : Un giovane scrittore trentino ha usato l'estensione anti spoiler di Google Chrome come filtro per oscurare post e contenuti che riguardano il ministro degli Interni: "Ero esasperato dai suoi messaggi di odio e non mi andava più di litigare con amici e familiari. Ora la mia vita...

