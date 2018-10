Salvini sul caso migranti | Non accettiamo le scuse della Francia È una vergogna

Il ministro Salvini sul “caso migranti” : La érocura apre un’inchiesta, la Prefecture des Hautes Alpes: «Avevamo avvertito gli italiani, ma il nostro veicolo non doveva varcare la frontiera senza autorizzazione»

Salvini non accetta le scuse francesi sul caso migranti : "Offesa senza precedenti - una vergogna internazionale" : L'Italia non accetta le scuse della Francia. "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall'Onu fino all'Europa - non trovino "vomitevole" lasciare delle persone in una zona isolata senza assistenza. Siamo di fronte a una vergogna ...

Guerra di veline Di Maio-Salvini. Imbarazzo M5S sul condono del nero : È difficile credere a quell’immagine di compattezza che la conferenza stampa corale vuole trasmettere, quando la prima domanda che tutti si fanno è: chi ha vinto? ...

Salvini a Macron : basta insulti e morale : 18.11 "Macron ha il diritto di proteggere i suoi confini, ma non venga a darmi lezioni o a farmi la morale". Così Salvini a "Politique Internationale". "Da quando sono al governo-ha ricordato il ministro dell'Interno- Macron, i suoi e il suo partito non hanno smesso di attaccarmi, di dire che sono 'egoista', che 'faccio vomitare'". "Non ho l'abitudine di impicciarmi dei fatti di un altro Paese, ma al terzo insulto mi sono fatto comunicare i ...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Barnard insulta Salvini : "Ignorante e fascista" : Paolo Barnard adesso mette nel mirino Salvini. Il giornalista di fatto ha attaccato in modo duro il ministro degli Interni su Twitter. Con un tweet al veleno Barnard si lascia andare ad un commento ...

Matteo Salvini lancia una frecciatina a Fabio Fazio sullo stipendio? : Dopo le dichiarazioni di Cristina Parodi sulla sua ascesa politica, Matteo Salvini era sceso in campo per sedare gli animi dei suoi compagni leghisti. Un intervento pacato e preciso quello del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Interni che ha voluto spegnere una volta per tutte la polemica: “Lasciamo che siano gli altri a fare polemiche, noi dobbiamo pensare a lavorare“. Questa volta però qualcosa è cambiato visto che ...

Decreto fiscale in alto mare - manca accordo sul condono. Salvini : “Andiamo fino in fondo” : All'interno della maggioranza di governo sembra non esserci unità di vedute e il punto su cui M5S e Lega non trovano l'accordo sarebbe quello relativo al condono fiscale. La Lega non cede, il Movimento 5 Stelle invece vorrebbe abbassare il tetto del condono e circoscriverlo solamente ai cittadini che hanno effettuato dichiarazioni fedeli ma non hanno potuto versare tutte le imposte.Continua a leggere

Tensioni sul dl Fisco - Di Maio diserta il vertice di governo. Salvini : «La pace fiscale è nel contratto» Leggi : Il leader dei Cinque Stelle è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata