Salute e sicurezza nello sport | rapporto di lavoro | rischi e aspetti assicurativi

calcioweb.eu

: #15ottobre, anniversario dell’istituzione dei #NAS. Da 56 anni a difesa della sicurezza alimentare e della vostra… - _Carabinieri_ : #15ottobre, anniversario dell’istituzione dei #NAS. Da 56 anni a difesa della sicurezza alimentare e della vostra… - AmbasciataUSA : .@SpecRepUkraine Kurt Volker durante la conferenza stampa - La situazione umanitaria in Est #Ucraina è particolarme… - donatellaluisa : RT @UPetrolifera: 'Sicurezza come valore, sicurezza come modo di vivere'. Questi i temi emersi alla Conferenza Nazionale su Salute e Sicure… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il convegno “di”, organizzato in occasione delle celebrazioni del ventennale di fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, svilupperà ile diritto in quattro sessioni di. Ad aprire la giornata, i saluti istituzionali di Cristina Messa, Rettore di Milano-Bicocca. Gli interventi partiranno dallo studio della disciplina deldiivo e del relativo obbligo di, per poi soffermarsi nella seconda sessione sull’importanza dellocome mezzo di prevenzione e suconnessi alla pratica del doping. Nella terza sessione verrà analizzato il tema dei danni derivanti dall’esercizio dell’attivitàiva, con un’attenzione rivolta sia al diritto delle assicurazioni sia al diritto risarcitorio. Infine, si approfondirà la tematica del ...