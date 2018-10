Salute | diabetologi | sì alla Sugar Tax in Italia | proventi per prevenzione

meteoweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Sì deiall’introduzione indellaTax, una ‘tassa sugli zuccheri‘ per contrastare l‘epidemia di obesità, cui spesso è associato anche il diabete di tipo 2. “Diventa impossibile per una società scientifica che si occupa di diabete – afferma Francesco Purrello, presidente della Societàna dia (Sid) – nonrgare il campo d’azione e di allerta anche al fenomeno obesità perché queste due pandemie sono, come visto, strettamente interconnesse una con l’altra. Lapoi rappresenta una priorità assoluta per la Sid“. A parlare sono i numeri: secondo i dati dell’ultimo rapporto Osserva(2017), intra la popolazione adulta la prevalenza di diabete è pari al 6,3%, ma tra gli obesi si arriva al 15%. Nella fascia d’età tra i 45 e i 64 anni, i soggetti con diabete di tipo 2 e ...