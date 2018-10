Salmonella nelle cozze provenienti dalla Grecia | il Rasff lancia l' allarme

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ancora una volta ci troviamo a parlare di allarmi alimentari riguardanti le, in questo caso nondall'Italia bensì. Si tratta di alcuni esemplari di molluschi contaminati dache per tale motivo sono posti sotto l'attenzione dei consumatori, i quali potrebbero essere esposti a serie conseguenze fisiche se consumassero i prodotti contaminati. Quanto rivelato dalFood and Safety Alerts - European Commission non è il primo dei casi venuti alla cronacaultime settimane: diversi giorni fa vi avevamo parlato ad esempio del richiamo per contaminazione dadi lotti di uova fresche VIDEO. Il richiamo Come ricordato dallo Sportello dei diritti, lesono gia' state dislocate nei supermercati, in particolare il riferimento va alle zone di Napoli, dove il consumo dei molluschi è una pratica assai in voga in casa e ...