Rugby a 7 | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | titoli ad Argentina e Nuova Zelanda

(Di martedì 16 ottobre 2018) Giornata conclusiva per ila 7 alledi: a contendersi i duevi erano sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si sono affrontate per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia era assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini l’, che aveva chiuso al primo posto il girone, ha superato nella finale per l’oro la Francia per 24-14, mentre nella finale per il bronzo il Giappone ha dominato per 28-5 il Sudafrica. Finale per il quinto posto vinta dagli USA per 24-14 contro Samoa. Tra le donne la, che aveva vinto tutte le gare della prima fase, ha superato nella finalissima la Francia per 15-12, mentre nella sfida per la medaglia di bronzo il Canada ha avuto la meglio sulla Colombia per 24-19. ...