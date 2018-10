Rudi Garcia | ' Mai alla Lazio Roma? La verità sul mio esonero Su Strootman'

Rudi Garcia : 'Non allenerei mai la Lazio - sono romanista e lo sarò sempre' : Rudi Garcia , ex allenatore della Roma e tecnico del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole sulla sfida di Europa League contro la Lazio tra 9 giorni: 'E' una partita speciale. Di sicuro intendo continuare la mia tradizione personale: per il Marsiglia sarebbe ...

La resa di Totti al 'nemico' di sempre - Spiderman - Batman e Rudi Garcia... : Detto che nello sport le dichiarazioni di resa mi atterriscono a prescindere, certo non ci voleva Francesco Totti per capire che la Juventus è di un altro pianeta. E non venitemi a dire che è stato ...

Lazio - derby d'Europa con Rudi Garcia : Le tre 'zampate' di Hernan Crespo stavolta non hanno fatto esultare i tifosi della Lazio come accadeva spesso tra il 2000 e il 2002 quando con la maglia biancoceleste segnò ben 48 gol. Marsiglia, ...

Ligue 1 - il Nimes sorprende il Marsiglia : beffa per Rudi Garcia - la neopromossa vince 3-1 : Non basta Thauvin, gli uomini dell'ex romanista vanno ko. Sconfitto anche il Bordeaux, pari per il Saint-Etienne