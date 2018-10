Ruba un’auto e investe due ragazzi È caccia al pirata della strada

caffeinamagazine

: Ha rubato un camion e si è messo a travolgere auto e sbattere contro i portoni delle case. Il tutto mentre era inse… - matteosalvinimi : Ha rubato un camion e si è messo a travolgere auto e sbattere contro i portoni delle case. Il tutto mentre era inse… - JanJansemn : RT @matteosalvinimi: Ha rubato un camion e si è messo a travolgere auto e sbattere contro i portoni delle case. Il tutto mentre era insegui… - Digitix2 : RT @matteosalvinimi: Ha rubato un camion e si è messo a travolgere auto e sbattere contro i portoni delle case. Il tutto mentre era insegui… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Incidentele questa notte a Cagliari, precisamente nel quartiere Mulinu Becciu. Una Ford Focus in via Tiepolo, dopo aver affrontato una curva a velocità sostenuta, ha investito due, un 22enne e un 20enne, entrambi residenti nel capoluogo sardo, che attraversavano sulle strisce pedonali. Il veicolo non si è fermato, finendo la sua corsa sul marciapiede alla sua destra, abbattendo dei pali di segnaletica verticale e urtando e un veicolo in sosta. I due pedoni sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso presso una struttura ospedaliera da due ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti gli agentipolizia municipale. A loro spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente e per cercare di risalire al conducente. La persona che infatti era alla guida del veicolo, dopo aver investito ied essersi schiantato sul marciapiede è fuggito a piedi. (Continua ...