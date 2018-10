romadailynews

: Roma. Topi all’asilo nido Giamburrasca (XIII Municipio). La mamma di un bambino: “La scuola è chiusa dal 4 ottobre,… - Agenpress : Roma. Topi all’asilo nido Giamburrasca (XIII Municipio). La mamma di un bambino: “La scuola è chiusa dal 4 ottobre,… - romadailynews : #Roma: “#Topi all’#asilo nido Giamburrasca (XIII Municipio)”: Roma – I bambini dell’asilo… - AngeloNicotra : Topi, allarme in centro Piazza Roma è invasa I residenti: «Sono enormi» -

(Di martedì 16 ottobre 2018)– I bambini dell’asilo, nelMunicipio a, quartiere Montespaccato, stanno vivendo una grave situazione insostenibile che sta creando forti disagi ai piccoli e ai loro genitori. A raccontare la storia di topi e dislocamento dei minori è Beatrice, madre di uno dei bambini dell’asilo, che ha denunciato il fatto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Le famiglie hanno scritto una lettera alle Istituzioni, a cominciare dalla Sindaca Raggi. Qual è il problema Beatrice? “Tutto è cominciato mercoledì 3 ottobre quando a scuola sono stati trovati i topi. Istituto chiuso da giovedì a venerdì per derattizzazione. Il lunedì successivo i bambini tornano in classe, sembrava che tutto fosse risolto. Martedì le educatrici ci chiamano per avvisarci di andare a riprendere i bambini entro le 12 perché non ...