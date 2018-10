Roma | rimossi 100 chili di batterie a Villa Doria Pamphilj

romadailynews

(Di martedì 16 ottobre 2018)– Questa mattina e’ stata eseguita un’operazione di bonifica all’interno di. Una vera e propria “discarica” die’ stata rimossa da un’area del parco a due passi dall’ingresso di piazza San Pancrazio. In quella zona erano state abbandonate oltre 100 kg di pile esauste. Lo rende noto il Campidoglio. L’intervento e’ stato eseguito dagli agenti della Polizia LocaleCapitale, gruppo Monteverde, in collaborazione con personale e mezzi Acea. A richiedere la bonifica l’Assessorato alla Sostenibilita’ Ambientale diCapitale d’intesa con il presidente del Tavolo di coordinamento del parco diMarco Andrea. Inoltre sono stati predisposti dei prelievi di terreno a varie profondita’ per verificare l’eventuale presenza di agenti ...