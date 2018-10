ROMA | RAPINA IN BANCA AL PORTUENSE Una scena da film con tanto di ostaggi

ROMA - rapina in banca al Portuense/ Ultime notizie : caccia alla "banda del buco" - direttore colto da malore : Roma, rapina in banca: presi ostaggi ma colpo fallisce. direttore filiale colto da malore, ma non è in pericolo di vita. Le Ultime notizie: caccia ai rapinatori(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:33:00 GMT)

Rapina in banca a ROMA : dipendenti in ostaggio - ma il colpo fallisce : Armi in pugno e con i volti nascosti da occhiali da sole, parrucche e cappucci hanno fatto irruzione in una banca della Capitale disarmando la guardia giurata, prendendo in ostaggio i dipendenti e...

ROMA - camuffati tentano rapina in banca : 19.48 E' stata trovata la pistola sottratta alla guardia giurata dell'agenzia dalla banca Popolare di Novara al Portuense, quartiere di Roma, dove poco prima 5 persone con il volto coperto (indossavano parrucche, cappelli, occhiali scuri)hanno tentato di rapinare la filiale L'arma è stata ritrovata distante dal buco sul muro utilizzato dalla banda per entrare e scappare.Il bottino della non sarebbe cospicuo a causa del fatto che il colpo ...

Rapina in banca fallisce a ROMA : dipendenti in ostaggio - il direttore ha un malore : dipendenti in ostaggio, i passanti fuori dalla banca lanciano l'allarme e fanno fallire il colpo. Tentata Rapina nel pomeriggio alla banca Popolare di Novara nel quartiere Portuense a Roma. In 5,...

I rapinatori entrano in banca da un buco a ROMA ma qualcosa per loro va storto : Roma, 15 ott., askanews, - Tentata rapina in banca a Roma con un tunnel scavato fino alla soglia del caveau, il direttore della banca ha un malore e i rapinatori fuggono, lasciando il bottino per ...

Rapina in banca a ROMA : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Rapina in banca a ROMA - direttore perde i sensi : Roma, 15 ott. - (AdnKronos) - Tentata Rapina nel pomeriggio alla banca Popolare di Novara nel quartiere Portuense a Roma. In 5, armati, indossando maschere e parrucche, sono entrati nella banca attraverso un buco fatto da un garage attiguo al palazzo sede della banca. Hanno disarmato la guardia giur

Rapina in banca a ROMA - direttore perde i sensi : Tentata Rapina nel pomeriggio alla banca Popolare di Novara nel quartiere Portuense a Roma. In 5, armati, indossando maschere e parrucche, sono entrati nella banca attraverso un buco fatto da un ...

ROMA - rapina in banca : presi ostaggi ma colpo fallisce/ Ultime notizie : direttore filiale colto da malore : Roma, rapina in banca: presi ostaggi ma colpo fallisce. direttore filiale colto da malore, ma non è in pericolo di vita. Le Ultime notizie: caccia ai rapinatori(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:26:00 GMT)

ROMA : rapina in banca finita male - caccia a 5 malviventi : Roma – Tentata rapina in banca alle 16 in Piazza Augusto Lorenzini, in zona Portuense, dove cinque persone con parrucche e occhiali, armate, hanno fatto irruzione nell’agenzia del Banco Popolare di Novara attraverso un buco nel muro di un locale confinante con la banca. I cinque hanno subito aggredito la guardia giurata, disarmandola, e poi si sono diretti verso la cassaforte. Ad interrompere il piano della banda, il malore che ha ...

ROMA - rapinatori prendono in ostaggio i dipendenti di una banca : i passanti danno l’allarme e fanno fallire il colpo : I rapinatori che prendono in ostaggio i dipendenti di una banca, i passanti che danno l’allarme e fanno fallire il colpo. È successo a Roma, nel quartiere Portuense, durante un tentativo di rapina ad una filiale della banca popolare di Novara. Cinque malviventi armati hanno fatto irruzione indossando maschere e parrucche, passando attraverso un’apertura ricavata scavando da un garage adiacente. I rapinatori hanno disarmato la guardia ...

Rapina in banca a ROMA : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Tentano rapina in banca a ROMA - ma il direttore si sente male e il colpo fallisce : Paura in una banca a Roma nel pomeriggio in zona Portuense. Cinque rapinatori armati sono entrati da un buco nella parete di un locale adiacente, hanno aggredito e disarmato la guardia giurata e hanno sequestrato i dipendenti. Puntavano al caveau ma il direttore, l'unico a conoscenza dei codici, ha avuto un malore facendo fallire il colpo. I rapinatori sono scappati pochi istanti prima dell'arrivo della polizia.Poco prima delle 16 cinque ...

Rapina in banca a ROMA : il direttore è colto da malore e il colpo fallisce : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini