Roma | Raggi e Dureghello a commemorazione rastrellamento ghetto

Morassut : Roma sommersa da immondizia - basta bugie da Raggi : Roma – “A Roma la situazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e’ ormai un’emergenza sotto gli occhi tutti, la citta’ e’ ormai sommersa e questo rappresenta un danno incredibile per l’immagine della Capitale e un pericolo per la salute pubblica”. Lo scrive in una nota il deputato e membro della Direzione Nazionale del Partiti Democratico, Roberto Morassut. “Questa mattina- ...

Chi sono le 6 donne di #Romadicebasta che sfidano Virginia Raggi sul degrado : “Questo stato di cose non è un destino ineluttabile al quale dobbiamo consegnarci in silenzio”, spiegano le sei donne che a maggio dell’anno scorso hanno dato vita al movimento Tutti per Roma, Roma per tutti. All’inizio un semplice gruppo chiuso su Facebook, un gruppo apolitico, lo specificano, per combattere il lassismo dell’amministrazione Raggi. Poi qualcosa in più, il gruppo si allarga, la voce si ...

Roma : spuntano striscioni contro Raggi sul ponte della Magliana : Roma – ‘In fila da 4 mesi: vergogna’ e ‘4 mesi per 170 metri’. Sono gli striscioni (bianchi con scritta rossa), supportati dall’hashtag ‘Ostaggi della Raggi’, comparsi nella notte a Roma sul ponte della Magliana. Una protesta per i lavori che ne limitano la viabilita’, creando ingorghi nella zona. L'articolo Roma: spuntano striscioni contro Raggi sul ponte della Magliana proviene da ...

Raggi : 'Meno auto nel centro di Roma e stop la domenica' : Sindaca, a Roma è una strage di pedoni: già 107 vittime dall'inizio dell'anno. Cosa fa il Comune? Quando rifarete almeno le strisce? 'Sono stati dei fatti tragici e il nostro pensiero va alle famiglie ...

Maker Faire 2018 - il sindaco Raggi : «Orgogliosa di ospitare questa fiera a Roma» : ... l'economia circolare è quello su cui la sindaca Raggi pone maggiormente l'attenzione: 'Ci consentirà di ribaltare il concetto di economia come l'abbiamo conosciuto - prosegue Raggi - è ...

Sicilia - la tessera sanitaria regionale inviata anche alla sindaca di Roma. Raggi la restituisce : “Spero sia errore isolato” : Un errore, o forse uno “scherzo“, di un dipendente. Non è ancora chiaro che cosa sia successo, ma quel che è certo è che la tessera sanitaria della Regione Sicilia è stata inviata anche alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. A segnalare l’anomalia è la stessa prima cittadina. La sindaca, infatti, subito dopo aver ricevuto la tessera ha protocollato una lettera dove annunciava la restituzione della carta. Il governatore Nello ...

Baglio : Raggi lavori per aiutare Roma a superare emergenza rifiuti : Roma – “Vicini ad approvare il bilancio di Ama e quindi il consolidato, dice la Sindaca? Peccato che il termine sia scaduto a fine settembre e che per paura di non essere cosi’ pronta ad approvarlo con la sua maggioranza dieci giorni fa si e’ affrettata ad assumere oltre cento persone da un giorno all’altro, per aggirare il blocco delle assunzioni scattato dal 1 ottobre, proprio per la mancata approvazione del ...

Grancio : Raggi blocchi tratto autostradale Roma-Latina : Roma – “La sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la gara per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina deve essere l’occasione per ridiscutere l’utilita’ di una infrastruttura che provocherebbe un impatto ambientale devastante nel tratto a sud-ovest della citta’, senza reali vantaggi per il traffico urbano, trattandosi di un tracciato a pedaggio. Con una mozione depositata in Assemblea ...

C’era una volta Roma.. SACRO CUORE DEL SUFFRAGGIO : Era il 1890 quando venne costruita la chiesa del SACRO CUORE del Suffragio. Ci troviamo sul Lungotevere Prati e possiamo ammirare questo bellissimo capolavoro in stile gotico realizzato dall’architetto Gualandi, il quale ha seguito lo stile e le caratteristiche del Duomo di Milano riproducendo in miniatura, uno dei monumenti più belli nel mondo. La Chiesa del Suffragio venne dedicata alle Anime del Purgatorio dal sacerdote francese Victor Jouet, ...

Finta Raggi gira per la città : lo spot satirico del comitato 'Sì Mobilitiamo Roma' : Una Finta sindaca di Roma Virginia Raggi gira per la città stringendo mani e rassicurando le persone sul futuro dei trasporti della capitale. 'Ce la metterò tutta', dice: è il contenuto dello spot ...

Taverna - madre sfrattata da sindaca Raggi/ Ultime notizie Roma : senatrice M5s - "fatto ricorso" : Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna. Grana M5s: vive in casa popolare a Roma ma non ne ha diritto. Le Ultime notizie e la replica della vicepresidente del Senato(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:34:00 GMT)

Raggi : Roma non dimentica attentato a Stefano Tachè : Roma – “36 anni fa perse la vita Stefano Gay Tache’, a seguito del vile attentato terroristico alla Sinagoga Ebraica di Roma. Un bambino di soli 2 anni. @Roma non ha mai dimenticato quel giorno. Che la sua memoria sia sempre di ammonimento contro le brutali conseguenze che l’odio produce”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sul suo profilo Twitter. L'articolo Raggi: Roma non dimentica attentato a ...

Referendum Atac - finta Raggi in giro per Roma tra bus in fiamme : Roma,, askanews, - Una finta sindaca di Roma, Virginia Raggi, si aggira per la città, convinta che i tempi di attesa alle fermate di Atac diventino momenti per socializzare e leggere un buon libro, ...