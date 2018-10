Roma | progetto Stadio | dirigenza riunita a Boston

Pelonzi : progetto Stadio Roma non ci ha mai convinto : Roma – “Stadio della Roma: Frongia afferma ‘io direi che non ci siamo mai fermati… stanno arrivando delle novita” noi diciamo: ‘che questo progetto non ci ha mai convinto, va rifatto e che l’unica novita’ che abbiamo visto e’ il definanziamento del Ponte dei Congressi'”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Consiglio capitolino. L'articolo Pelonzi: progetto Stadio ...

Jesi : ex-studenti del Galilei espongono un progetto alla Maker Faire di Roma : Dunque creatività applicata, innovazione, fedeltà all'idea di un'economia circolare, ecco gli ingredienti che anche la Maker Faire ha riconosciuto e apprezzato nei tre giovani, come già la XXX ...

Torna in campo il padre del disastro - Romano Prodi e il suo progetto contro il Governo : Torna in campo il padre del disastro, Romano Prodi e il suo progetto contro il Governo Rieccolo. C’è qualcosa di allegramente freudiano se non di patologico – una sorta di «Alzheimer politico» – nell’intervista con cui, al Corriere della sera, Romano Prodi descrive ora i rischi democratici di questo «Governo illiberale» dimenticando i disastri provocati dal proprio esecutivo. Prodi, dipinto come un abate francescano che osserva ...

Marriott Int. estende progetto home-sharing a Parigi Roma e Lisbona : Roma, 3 ott., askanews, - Marriott International ha annunciato l'estensione del progetto pilota di home-sharing a Parigi, Roma e Lisbona dopo il debutto a Londra. A partire da oggi, i viaggiatori ...

Muroni : progetto Grab utile non solo per Roma ma per tutta Italia : Roma – Il Grande raccordo anulare delle bici (Grab) “sarebbe un progetto importante per il Paese e non solo per Roma, perche’ non e’ banalmente solo una pista ciclabile ma un grande progetto di rigenerazione urbana”. Lo spiega Rossella Muroni, deputato LEU. Un progetto promosso dalla parlamentare LEU perche’ “va nella direzione per cui le citta’ non possono essere luoghi invivibili, ma devono ...

Codacons : Stadio della Roma - iter illegale per approvazione progetto : Roma – “La Procura di Roma ha aperto due nuove indagini sullo Stadio della Roma a seguito dell’esposto presentato lo scorso giugno dal Codacons. Lo si apprende da notizie riportate oggi dai media”. Cosi’ in una nota il Codacons. “Nel mese di giugno, assieme al Tavolo della Libera Urbanistica, abbiamo presentato un dettagliato esposto in Procura in cui contestavamo punto per punto l’iter seguito ...

Roma - Ranieri : 'Hanno venduto la spina dorsale della squadra - serve tempo. Il mio futuro? Cerco un progetto serio' : Profondo conoscitore del mondo giallorosso l'ex allenatore di Roma, Juventus, Napoli, Leicester e Chelsea, prova a spiegare il momento no della squadra di Di Francesco, che non riesce ad ingranare in campionato e anche in ...

Crisi Roma. Ranieri avverte : “Cerco progetto serio” : Una parziale risposta, in attesa che gli facciano la domanda direttamente dai piani alti della Roma, Claudio Ranieri già l’ha data. “Cerco un progetto serio”, ha detto l’ex Leicester ai microfoni di Radio Anch’io nella mattinata di oggi. Il nome del tecnico testaccino da ieri circola negli ambienti giallorossi come successore di Di Francesco. La […] L'articolo Crisi Roma. Ranieri avverte: “Cerco progetto ...

Roma - Turismo - Cna : al via progetto Prospex per promuovere le eccellenze ricettive : ... sempre con una forte attenzione alla ricerca di mercati di maggiore qualità che aumentino il valore aggiunto dell'economia del Turismo per la nostra città' dichiara Marco Misischia, presidente di ...

L'inchiesta sul progetto del nuovo stadio della Roma tocca il cuore della politica : La procura della capitale indaga sui flussi di denaro partiti dal costruttore Luca Parnasi, finito agli arresti a giugno con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, e ...

Roma : progetto ‘Scuole Sicure’ contro spaccio droga : Roma – Il Campidoglio ha presentato il progetto “Scuole Sicure” per accedere ai fondi messi a disposizione dal varato dal ministero dell’Interno e destinate alle attivita’ di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici. Roma Capitale e’ beneficiaria di un finanziamento di oltre 724mila euro. In base alle indicazioni ricevute dai Municipi e dai gruppi ...

Autostrade digitali : al via il progetto smart road dedicato al Grande Raccordo Anulare di Roma e alla Roma-Fiumicino : Le Autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma e A91 Roma-Aeroporto Fiumicino diventeranno vere e proprie Autostrade digitali, connesse e controllate Il progetto smart road di Anas prosegue con i lavori sulle Autostrade A90 ‘Grande Raccordo Anulare di Roma’ e A91 ‘Roma-Aeroporto Fiumicino’ dopo l’avvio degli interventi, entro la fine di settembre, sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. La smart road Anas, oltre a garantire i servizi ...

Roma - Pallotta : ‘Se salta il progetto stadio me ne vado’ : Il progetto della Roma relativamente alla costruzione del nuovo stadio fatica a vedere luce. Le delibere comunali sono state approvate ma senza l’ok sulla variazione del piano regolatore non si potrà iniziare nessun iter per la costruzione. L’inchiesta denominata stadio Capitale intorno all’area di Tor Di Valle ha frenato non poco, nei tempi e nel merito, la conclusione della tortuosa strada burocratica. La Roma inizia ad ...

Ravenna - Ferrara - Rimini : parte dalla Destinazione Romagna il progetto EuroCultureTrip 2018 di Apt : E' possibile seguire il blogtrip sul web attraverso gli hashtag #EuroCultureTrip e #inEmiliaRomagna Economia , Società