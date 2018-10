Roma | il vicesindaco che difende gli occupanti | addio alla linea dura

ilmessaggero

: RT @gspazianitesta: 5 anni di occupazione illegale, accesso interdetto alle forze dell'ordine, 2 morti. Ma per il vicesindaco di Roma è 'un… - marcopasquatw : RT @gspazianitesta: 5 anni di occupazione illegale, accesso interdetto alle forze dell'ordine, 2 morti. Ma per il vicesindaco di Roma è 'un… - swan92678832 : RT @gspazianitesta: 5 anni di occupazione illegale, accesso interdetto alle forze dell'ordine, 2 morti. Ma per il vicesindaco di Roma è 'un… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Per entrare nell'ormai ex sede Inpdap, in via di Santa Croce in Gerusalemme, all'Esquilino, bisogna prima passare l'esame delle vedette, severissime. Dentro gli, fuori le forze dell'ordine e ...