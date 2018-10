Roma | donna denuncia «Ho l' Aids | colpa del mio ex marito» Caccia all' uomo habitué dei

Donnas - scontro tra tre veicoli : due feriti Aosta - E' accaduto attorno alle 7.15 di oggi - lunedì 15 ottobre - in via Roma. L'incidente ha ... : Un incidente ha coinvolto tre automezzi, attorno alle 7.15 di oggi, lunedì 15 ottobre, a Donnas. Nella centrale via Roma, per cause da accertare, un camion, un'autovettura e un'"Ape" si sono scontrati ...

Roma - donna picchiata a stuprata in tenda/ Stazione Tiburtina : 20enne arrestato - violenza in presidio Baobab : Roma, donna picchiata a stuprata in tenda: la violenza è avvenuta in zona Tiburtina, nel presidio del Baobab. arrestato un 20enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:11:00 GMT)

Roma. Cade albero in via del Giardino zoologico : ferita donna di 36 anni : Grave incidente nella Capitale. Un albero di altro fusto è caduto in via del Giardino zoologico nei pressi del Bioparco.

Roma - donna morta a Fiumicino : inquirenti in palestra - sentito allenatore : Si stringe il cerchio sulle ultime ore di vita della donna trovata morta lungo un canale, vicino alla foce del Tevere . Gli inquirenti hanno pochi dubbi sul fatto che si tratti di un omicidio compiuto ...

Roma - donna di 65 anni tenta di accoltellare il genero durante il sonno : Un altro terribile episodio di violenza [VIDEO] in casa si è verificato questa mattina a Fidene una delle borgate della Capitale ma fortunatamente è stato evitato il peggio. Il fatto sembra essere avvenuto intorno alle 6.35 di questa mattina. Gli agenti del Reparto Volanti, inviati dalla Sala Operativa della Questura di Fidene, sono immediatamente intervenuti sul posto. La donna, Romana di 65 anni, ha tentato di accoltellare il genero durante il ...

Roma : aggredisce genero nel sonno - arrestata donna di 65 anni : Roma – Erano le 6.35 del mattino quando gli agenti del Reparto Volanti sono stati inviati dalla Sala Operativa della Questura in zona Fidene, per una persona ferita nel sonno con un coltello. Sul posto i poliziotti hanno trovato una coppia che li stava aspettando nell’androne del palazzo, con i pigiami sporchi di sangue. L’uomo, che presentava ferite d’arma da taglio allo sterno e alle mani, ha riferito agli agenti che ...

Roma - donna trovata morta in un canale di bonifica : si indaga per omicidio : Dopo la scomparsa il marito aveva affidato ai social un appello: "Mia moglie è sparita nel nulla, non si hanno più notizie di lei da questa mattina, vi prego aiutatemi". Il post su Facebook era stato ...

Un uomo e una donna investiti da un Suv in centro a Roma : lui muore - lei è gravissima : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro storico ...

Roma : Donna incinta cade in buca - Codacons vuole denunciare il Comune : Roma – Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Cosi’ il Codacons racconta il caso di una Donna incinta che si e’ rivolta all’associazione per chiedere il risarcimento al Comune di Roma, dopo essere caduta in strada a causa di una profonda buca presente sull’asfalto. La vicenda risale allo scorso lunedi’ 1 ottobre, quando la Donna, all’ottavo di mese di gravidanza, percorrendo via Guidobaldo Del ...

Trapianti : stazionarie le condizioni della donna operata al Sant’Andrea di Roma : Sono stazionarie le condizioni della paziente operata all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un trapianto di faccia senza successo. “Il quadro clinico complessivo permane stazionario rispetto alle ultime 48 ore, con valori buoni e stabili. La paziente, ricoverata ancora presso la terapia intensiva, rimane sotto osservazione e in prognosi riservata“, si legge nel bollettino inviato dalla direzione dell’ospedale ...

Roma - donna trovata morta a San Giovanni. Marito minaccia il suicidio : I carabinieri della stazione piazza Dante, a Roma, sono intervenuti oggi in via Albalonga 23, nei pressi di San Giovanni, trovando una donna Romana, di 67 anni, morta nel suo letto, senza apparenti ...