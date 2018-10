Roma | Conte e Fico incontrano sopravvissuti rastrellamento ghetto

Settantacinque anni fa il rastrellamento del Ghetto di Roma - Raggi : 'Una ferita' - Conte : 'Il passato ci insegni' : Virginia Raggi: una ferita incisa nella città "Siamo qui per celebrare - ha ricordato la sindaca di Roma Virginia Raggi , - come ogni anno, la deportazione degli ebrei dal Ghetto; il 16 ottobre del ...

Tap - ripartono i lavori. Conte convoca a Roma parlamentari e consiglieri regionali M5S : C'è un certo nervosismo, in Puglia, per l'inizio dei lavori sul gasdotto Tap. Mentre i lavori per portare il gas dall' Azerbaijan all'Europa stanno per riprendere, parlamentari e consiglieri regionali ...

Spelgatti e Aggravi a Roma per un confronto sul contenzioso finanziario - AostaOggi.IT : Spelgatti e Aggravi, accompagnati dai dirigenti regionali, hanno incontrato il vice ministro dell'economia, Massimo Garavaglia, e i tecnici della Ragioneria di Stato per discutere del contenzioso ...

Presidente Spelgatti e assessore Aggravi a Roma per discutere contenzioso Stato : A Roma hanno incontrato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo Garavaglia. 'L'incontro - riferisce una nota della Regione - si è concentrato su aspetti di natura tecnica legati ai ...

Terza edizione di Contemporaneamente Roma 2018 : In programma prove aperte, spettacoli di danza, laboratori, eventi performativi, conferenze e tavole rotonde. Appuntamento g iovedì 18 ottobre alle 11 con la presentazione del progetto di ...

Roma - da Pastore a Schick : la sosta può aiutare gli scontenti : Sono 6 i giocatori che hanno raccolto un minutaggio scadente: oltre al Flaco e al ceco spiccano Cristante e i giovani finora molto deludenti

Roma alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea 'Altri femminismi Corpi - violenza - riproduzione - culture - lavoro' : ... rapporto con il lesbismo ed emergere del soggetto trans, confronto con l'industria del sesso e impatto con l'Islam, fino alla riflessione sul multiculturalismo nel mondo post-coloniale. Partendo da ...

Empoli-Roma - Di Francesco contento a metà : “Potevamo fare meglio” : Empoli-Roma 0-2, PAROLA AI TECNICI– E’ un Eusebio Di Francesco decisamente non soddisfatto quello che commenta la vittoria, sofferta, contro l’Empoli di Andreazzoli. L’allenatore giallorosso è contento per il risultato, meno per la prestazione offerta al Castellani dalla sua squadra. Poco pericolosi i giallorossi nell’arco del match, bravi si a capitalizzare quanto creato ma troppo […] L'articolo Empoli-Roma, ...

Champions League – Roma incontenibile - Under segna il 3-0 contro il Plzen [VIDEO] : Under mette al sicuro la Roma: il terzo gol dei giallorossi contro il Plzen Una Roma incontenibile, questa sera all’Olimpico: dopo la doppietta di Dzeko, sbloccatosi finalmente da inizio campionato, ci ha pensato Under a blindare la vittoria dei giallorossi. Il 21enne turco ha battuto Kozacik di sinistro, mettendo a segno la rete che mette al sicuro la Roma, al 64′. Champions League Buen gol de Under para la Roma tras jugada ...

MANOVRA - ITALIA "BOCCIATA" A EUROGRUPPO/ Tria rientra a Roma : incontro Mattarella-Conte - premier tiene su 2 - 4% : MANOVRA, ITALIA "bocciata" a EUROGRUPPO: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...

Roma - la curva contesta Pallotta : cori d'insulti : Dopo Bologna, ancora cori dei tifosi della Roma contro James Pallotta. Prima della partita contro il Frosinone, la curva Sud, il settore più caldo del tifo giallorosso, ha rivolto cori d'insulti ...

Roma - l'Olimpico contesta Pallotta e fischia la squadra : Lo stadio Olimpico contesta il presidente James Pallotta a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Frosinone . Cori d'insulto verso il numero uno giallorossoaccusato di aver dato il ...

Roma : Curva Sud contesta Pallotta : ANSA, - Roma, 26 SET - Un coro d'insulti ripetuto varie volte nei confronti del presidente James Pallotta, "pezzo di m...", dalla Curva sud ha accolto la lettura delle formazioni prima di Roma-...