Roma | cadavere sulla pista ciclabile sul Tevere | giallo a Ponte Sisto Ultime notizie

Roma - incendio in un appartamento : morto 79enne/ Ultime notizie Montagnola - trovato cadavere carbonizzato : Roma, incendio in un appartamento: morto 79enne. Ultime notizie Montagnola, trovato cadavere carbonizzato dall'anziano: tragedia nella notte, ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:08:00 GMT)

Roma - trovato cadavere sul lungomare di Anzio : si indaga per omicidio - : La scoperta è avvenuta intorno alle ore 18.20. Si tratterebbe di un uomo nordafricano sulla trentina non ancora identificato. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Velletri

“Correte - aiuto!”. Roma choc in pieno giorno : uomo ucciso in strada. Cadavere alla fermata metro : Un sabato all’insegna della violenza e del sangue. Tragedia familiare a Peonis, frazione di Trasaghis, piccolo comune di Udine: un uomo è stato trovato morto con evidenti ferite da arma da taglio in una casa di via Cjanet. Si tratta del 73enne Ivano Rizzotti, ex titolare di un ristorante a Pozzuolo. Sul posto il pm Elena Torresin della procura di Udine con il medico legale Antonello Cirnelli, oltre ai carabinieri. A darne notizia è Il ...

Roma. Cadavere di un uomo trovato nel fiume Tevere : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Roma nel fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Milvio e

Roma - cadavere nel Tevere : era in acqua da giorni/ Ultime notizie - corpo in stato di decomposizione : Roma, cadavere nel Tevere: era in acqua da giorni per via dell'avanzato stato di decomposizione del corpo. Si tratterebbe di un giovane uomo tra i 30 ed i 40 anni.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:42:00 GMT)