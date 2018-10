Roma | aggredito medico all' ospedale Sant' Andrea | «Riaprire subito i presidi di polizia»

Roma - l'ex ministro Grilli aggredito e rapinato davanti alla figlia : l'ex ministro dell'Economia, Vittorio Grilli , è stato aggredito e rapinato in pieno giorno in zona ponte Milvio, a Roma . L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio in via Salsomaggiore. L'economista, ...

Vittorio Grilli - l'ex ministro aggredito e rapinato in pieno giorno davanti a sua figlia a Roma : Dramma per l'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli , rapinato in pieno giorno domenica a Ponte Milvio. A Grilli è stato sottratto l'orologio mentre stava accompagnando la figlia da un'amica. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.

Ex ministro Grilli aggredito e rapinato a Roma : L'ex ministro Grilli è stato aggredito e derubato di un costoso orologio da polso mentre stava accompagnando la figlia a casa di un'amica in zona Ponte Milvio a Roma. Prima di suonare il citofono, riferisce Repubblica, l'ex ministro Grilli è stato raggiunto da un colpo che l'ha fatto cadere a terra. Una volta steso gli è stato sottratto un costosissimo orologio. Questo è quanto accadeva domenica, nel primo pomeriggio in pieno giorno a Roma in ...

Roma - l'ex ministro Vittorio Grilli aggredito e rapinato a Ponte Milvio davanti alla figlia : Rapina in pieno giorno ieri a Ponte Milvio. Vittima, nel pomeriggio, l'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli, rapinato dell'orologio mentre stava accompagnando la figlia da un'amica. Tutto è ...

Roma - straniero accoltellato in strada da sconosciuto a Centocelle : 'Aggredito senza motivo' : Misteriosa aggressione a Centocelle , periferia est di Roma . Uno straniero, ieri sera, è stato colpito da uno sconosciuto con due fendenti, ad un braccio e alla schiena. Il tentato omicidio si è ...

Roma - lite in strada : aggredito e ucciso a bottigliate alla fermata della metro : Rissa con morto a Roma. Un uomo senza fissa dimora, in corso di identificazione, è stato ucciso sabato sera alle 18.45 circa in via di Pietralata, ferito al collo con un coccio di bottiglia...

Roma - a spasso con il cane è aggredito da una famiglia di cinghiali : Sono stati visti passeggiare indisturbati per le strade della citta' senza alcuna paura degli uomini, nei giardini pubblici a bivaccare, dormire o cercare cibo, magari attirati dalla spazzatura: i Romani, soprattutto quelli che abitano nelle zone a ridosso di parchi e aree naturalistiche, sono costretti a convivere con i cinghiali. Ma ora nella Capitale c'è una vera e propria emergenza sicurezza e non a causa di furti e rapine, ma di animali ...

Roma - a spasso con il cane è aggredito da una famiglia di cinghiali : Sono stati visti passeggiare indisturbati per le strade della città senza alcuna paura degli uomini, nei giardini pubblici a bivaccare, dormire o cercare cibo, magari attirati dalla spazzatura: i Romani, soprattutto quelli che abitano nelle zone a ridosso di parchi e aree naturalistiche, sono costretti a convivere con i cinghiali. Ma ora nella Capitale c'è una vera e propria emergenza sicurezza e non a causa di furti e rapine, ma di animali ...

Roma - la denuncia shock : 'Io - aggredito dai cinghiali ho rischiato di morire' : Il problema dei cinghiali - Secondo quanto riportato dai residenti, solo nel mese di agosto, sono state dieci le aggressioni denunciate. I cinghiali ormai scorazzano indisturbati per le strade delle ...

Roma - aggredito dai cinghiali mentre porta fuori il cane : 'Ho rischiato di morire' : 'Ho cercato di difendere il mio cane, Iron, un boxer, se avessi lasciato il guinzaglio chissà cosa gli avrebbe fatto: quel cinghiale pesava almeno 100 chili, aveva le zanne e quando ero a terra era ...

Esulta per il gol della Roma - turista aggredito in un bar a Napoli : L'Esultanza del Romanista non è piaciuta ai suoi vicini di tavolo, che gli hanno lanciato contro un bicchiere. Necessario...

Esulta al gol della Roma - turista aggredito nel cuore di Napoli : Un turista Romano è stato ferito con un bicchiere di vetro mentre si trovava, ieri sera, davanti a un locale del centro storico a Napoli. L'uomo ha raccontato che era seduto e stava...

Roma - aggredito a calci e pugni per una collana d'oro : calci e pugni per una collanina d"oro. L"ennesimo episodio di violenza a Roma che ha portato all"arresto di due uomini. Il fatto è avvenuto la notte scorsa in via Giolitti. Un 21enne dell"Ecuador che camminava lungo la via è stato colpito a calci e pugni. Ad aggredirlo sono stati due uomini: un colombiano di 24 anni e un peruviano di 19 anni. Alla vittima è stata rubata la catenina d"oro che portava al collo.I due aggressori sono stati arrestati ...