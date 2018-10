Roma | a Trigoria prove anti Spal | ma Di Francesco ha il gruppo decimato

Roma - a Trigoria la visita della nuotatrice Simona Quadarella. FOTO : La nuotatrice Romana e Romanista Simona Quadarella, vincitrice di tre ori agli ultimi Europei di Glasgow nei 400, 800 e 1500 stile libero, è stata ospite della Roma a Trigoria, dove ha incontrato ...

Roma - Kolarov non ce la fa : la Serbia lo rispedisce a Trigoria : Non è durata nemmeno 24 ore la presenza in Serbia di Kolarov : il terzino a breve dovrà lasciare la sua nazionale per rientrare nella Capitale dopo aver risposto sì alla chiamata di ct Krstajic , a ...

Roma - adesso a Trigoria tutto sembra precario : Roma - Succede spesso, in genere succede sempre alla Roma . Mancano i risultati, si cercano colpevoli. L'uno contro l'altro armati. Trigoria in questo momento è un eremo di tensioni, frustrazioni, ...

DI FRANCESCO ESONERATO : I POSSIBILI SOSTITUTI/ Ultime notizie Roma : faccia a faccia con la squadra a Trigoria : Di FRANCESCO ESONERATO, POSSIBILI SOSTITUTI. Ultime notizie Roma, tecnico a rischio dopo il ko di Bologna: chi sarà il nuovo allenatore? Ipotesi Conte e Paulo Sousa(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:53:00 GMT)

Roma - Manolas rientra a Trigoria : leggera distorsione alla caviglia - ma ci sarà per il Chievo : Sospiro di sollievo per Kostas Manolas . Il difensore ieri sera nel corso della partita Ungheria-Grecia , 2-1, ha chiesto il cambio per contusione alla caviglia destra dopo un fallo al 50' di Sallai, ...

Trigoria non basta più : la Roma si espande : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Roma, sudore e sorrisi a Trigoria. E Perotti punta il Chievo

Roma - TOTTI/ "Difficile migliorarsi - ma le chiacchiere da bar fuori da Trigoria" : ROMA, parla il dirigente Francesco TOTTI "Difficile migliorarsi, la Juventus fa un campionato a parte". L’intervista del Pupone ai microfoni di Radio ROMA(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Roma - Totti : 'La Juventus è fuori concorso. Basta alle voci extra Trigoria' : 'È un momento particolare perché nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione. Un inizio di stagione in cui abbiamo giocato tre partite e non si può dire dopo tre partite di chi sia la colpa.

Roma - fine settimana di relax per la squadra. Domani la ripresa a Trigoria : La Roma si spacca in due: da una parte ci sono i 13 calciatori che partiranno per le rispettive nazionali, dall'altra il gruppo che rimarrà a Trigoria a proseguire gli allenamenti in vista di Chievo e ...