Roberto Mancini | “Voglio dare una mentalità vincente all’Italia Non esiste un problema

Calcio - Nations League 2019 : Polonia-Italia 0-1. Parla Roberto Mancini : “Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto” : L’Italia passa in Polonia al 92′ grazie ad una rete di Biraghi bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo sugli sviluppi di un corner dopo la spizzata di testa di Lasagna. La Polonia retrocede in Serie B della Nations League, la nostra Nazionale ora può addirittura guardare ad un comunque difficile primo posto. A fine gara Roberto Mancini, CT degli azzurri, ha dichiarato ai microfoni Rai: “Partita dominata, dovevamo fare gol ...

Nazionale verso la Serie B - gira una voce in Figc : come potrebbero far fuori Roberto Mancini senza esonerarlo : ... comunque, non è tutta da addebitare all'allenatore ma anche alla Federazione che annaspa senza trovare una via d'uscita per riportare il calcio italiano in cima tra i più grandi d'Europa e del mondo.

Nations League - Roberto Mancini : “Per vincere ci serve un centravanti. Retrocessione? Non mi preoccupa - punto agli Europei” : L’Italia è quasi con le spalle al muro, domani è obbligata a non perdere in Polonia se vuole ancora sperare di evitare la retrocessione nella Serie B della Nations League di calcio. Giornata di vigilia per la nostra Nazionale che si prepara alla sfida contro i biancorossi, anch’essi nelle loro stesse condizioni. Il CT Roberto Mancini è già al primo bivio della sua gestione azzurra ma nella conferenza stampa che anticipa il match ha ...

Nations League - Polonia-Italia : la conferenza di Roberto Mancini LIVE : LIVE 17:41 13 ott DOMANDA PER Mancini: Sulla formazione che scenderà in campo Non vinciamo da cinque mesi? Per costruire una Nazionale serve tempo, non bastano cinque partite. Così come per vincere ...

Calcio - l’Italia torna ad allenarsi in vista della sfida decisiva contro la Polonia. Roberto Mancini punta ancora sul 4-3-3 : Ieri l’Italia ha convinto solo in parte contro l’Ucraina in amichevole, con un risultato di 1-1 che non conta di per sé, ma dà l’indicazione su come gli azzurri non riescano più a trovare da tempo una prestazione adeguata alla vittoria. Ora è tempo però di guardare avanti e di preparare la decisiva sfida di domenica contro la Polonia per la Nations League. l’Italia si trova infatti ultima in classifica con un punto a pari dei polacchi e serve il ...

Calcio : l’Italia ha smarrito la vittoria - ma ora Roberto Mancini deve dare continuità : L’Italia non sa davvero più vincere. Con l’Ucraina la nazionale di Roberto Mancini non è andata oltre il pareggio e il CT azzurro rimanda ancora un successo che manca addirittura dal 28 Maggio scorso. Era Italia-Arabia Saudita e quella è anche l’unica partita vinta sotto la gestione dell’ex allenatore di Inter e Manchester City. Da quel momento sono arrivate le sconfitte con Francia e Portogallo ed i tre pareggi contro ...

Calcio - Roberto Mancini : “Formazione? Un tridente ci sarà di sicuro. Provo tanta commozione per la tragedia del Ponte Morandi” : L’Italia si sta preparando per l’amichevole contro l’Ucraina in programma domani mercoledì 10 ottobre a Genova (ore 20.45) che precede poi la trasferta in Polonia per la terza giornata della Nations League. Alla vigilia della sfida contro gli ucraini a Genova, tiene banco la questione modulo viste le problematiche relative agli attaccanti, con l’infortunio di Zaza e l’arrivo di Lasagna. “Un tridente ci sarà ...

Roberto Mancini : “Balotelli e Belotti non sono in forma. Allan in Nazionale? Mai parlato. Non sono preoccupato per i gol” : L’Italia si sta preparando per l’amichevole contro l’Ucraina in programma mercoledì 10 ottobre a Genova (ore 20.45) che precede poi la trasferta in Polonia per la terza giornata della Nations League. Il CT Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa a Coverciano, ha spiegato le proprie convocazioni e ha parlato in merito alla possibile chiamata di Allan. L’allenatore della Nazionale smentisce subito la ...

Italia - è un disastro : ci umilia pure Andrè Silva - il Portogallo inguaia Roberto Mancini : L' Italia di Roberto Mancini delude ancora nella Nations League : sconfitta 1-0 in casa del Portogallo nella seconda gara, con rete dell'ex milanista Andrè Silva a inizio ripresa. Squadra ...