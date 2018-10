Risultati Nations League | tutto facile per la Georgia | l’Ucraina vince con il minimo

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018)– Si sono giocate altre importanti partite valide per la, non solo il big match tra Francia e Germania. La vittoria più netto è sicuramente quella dellache ha avuto la meglio della Lettonia. Successo con ilsforzo per l'Ucraina contro la Repubblica Ceca, decisivo ancora Malinovski. Colpo grosso del Galles contro l'Irlanda, si salva la Slovenia che nel finale è riuscita a raggiungere il pareggio contro Cipro. Tre punti per la Norvegia contro la Bulgaria, ok anche Gibilterra contro Liechtenstein. Tanti gol dunque in una giornata che ha regalato spettacolo.FRANCIA-GERMANIA 2-1 IRLANDA-GALLES 0-1 UCRAINA-REPUBBLICA CECA 1-0 NORVEGIA-BULGARIA 1-0 SLOVENIA-CIPRO 1-1 GIBILTERRA-LIECHTENSTEIN 2-1 LETTONIA-0-3