Risultati Eurolega 2ª giornata | De Colo show per il Cska | il Pana cade a Monaco di

sportfair

: RT @basketissimo: Eurolega, 2.a 3.a giornata: programma, risultati e dirette tv - LucaNardo97 : RT @basketissimo: Eurolega, 2.a 3.a giornata: programma, risultati e dirette tv - basketissimo : Eurolega, 2.a 3.a giornata: programma, risultati e dirette tv - fabiocavagnera : RT @basketissimo: Eurolega, 2.a 3.a giornata: programma, orari e dirette tv Eurosport -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Serata dimolto interessante, con la prima parte della secondache si è giocata oggi su 4 campi in giro per l’Europa L’è tornata in campo questa sera con l’inizio della seconda, ma è solo l’inizio di una settimana di forcing. Ci sarà infatti il doppio turno di, il primo appunto tra oggi e domani, giovedì e venerdì invece si giocherà la terza. IlMosca continua a macinare vittorie, andando ad espugnare anche Tel Aviv dopo l’esordio vittorioso in casa contro il Barcellona. 86-89 il finale in favore della squadra di Itoudis, grazie ad un Desontuoso. 27 punti per il play francese che ha condito il proprio tabellino con 5 assist e 4 rubate. Vince anche il Darussafaka che muove la classifica dopo la sconfitta nella prima. Buducnost caduto per 71-63. Vittoria inattesa per il Bayern ...