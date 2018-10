Ristorante di lusso non lo fa entrare | ha le scarpe sbagliate

ilgiornale

: Abruzzo, l’albergo-prigione di Mussolini sarà un resort a cinque stelle. Con tanto di spa, ristorante e camere extr… - fattoquotidiano : Abruzzo, l’albergo-prigione di Mussolini sarà un resort a cinque stelle. Con tanto di spa, ristorante e camere extr… - 86napalm : @franco_947 Non vai al ristorante ogni sabato? Forse non lo fai ma con4000€ potresti. Penso sia giusto decurtare le… - FedeCit : @queerkhaleesi È abbastanza chiaro che non si pretende che l’uomo paghi in quanto uomo o che la donna non possa off… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Portava ai piedida 340 euro ma non gli hanno garantito l'accesso alnel quale voleva trascorrere una piacevole serata insieme alla moglieIlin questione è l'Olivia's La Cala, un locale disituato a 20 km dalla città di Marbella in Spagna. Come si apprende da IlMessaggero, Michael Farrell era intenzionato a festeggiare il compleanno della consorte all'interno del locale. Farrell aveva chiamato per prenotare prima di iniziare la sua vacanza spagnola, quando era ancora a Manchester. L'Olivia's è famoso per avere al suo interno un set di un noto reality show spagnolo, per questo spesso i clienti che intendano riservare un tavolo devono anche mandare una fotografia che mostri l'abbigliamento scelto per la serata. Farrell ha inviato il suo outfit previsto per la serata, e la risposta del locale è stata secca:"Sfortunatamente lenella sua fotografia, ...