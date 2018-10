Riscatto della laurea con quota 100 - spinta in più dai fondi aziendali : Si punta a estendere ad altri settori (assicurazioni, chimici, trasporto pubblico) la facoltà di riscattare in via agevolata il titolo di studio concessa ai bancari ...

Riscatto della laurea agevolato per raggiungere prima "quota 100" : Farla pagare ai datori di lavoro che avranno agevolazioni per consentire ad un sempre maggior numero di dipendenti di raggiungere l'agognata pensione con il mix magico di 62+38, quota 100. Ipotesi allo studio, ma molto vicina ad essere fatto concreto.Ma non sarebbe una novità. C'è già uno schema nella legge di Bilancio del 2017 - come segnala Il Sole24ore - per agevolare gli esodi dei bancari in esubero attraverso il Fondo ...