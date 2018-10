Rinnovabili | entra in esercizio nuova linea Terna in Brasile

Energia - Terna : entra in esercizio la nuova linea che favorirà lo sviluppo delle fonti Rinnovabili in Brasile : Terna, nell’ambito delle proprie attività InTernazionali, tramite la sua controllata Santa Maria Transmissora de Energia, ha concluso i lavori di realizzazione e messo in esercizio la nuova linea elettrica in alta tensione “Santa Maria 3 – Santo Angelo 2” nello stato di Rio Grande do Sul, nel sudest del Brasile. L’elettrodotto a 230 kV, lungo 158 km, è considerato di prioritaria importanza per lo stato di Rio Grande do Sul poiché consentirà di ...