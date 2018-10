Riforma pensioni | Quota 100 anticipa l' uscita ma l' assegno potrebbe essere decurtato

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) In pensione a partire dai 62 anni di eta' anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. È questa l'ultima ipotesi dell'esecutivo Conte dopo lunghe discussioni sustesi in vista dell'approvazione della nuova Legge di Stabilita' che entrera' in vigore a partire dal 2019.100 con finestre trimestrali Spunta anche l'ipotesi sulle finestre chero far slittare il meccanismo della100 al prossimo aprile. Si tratta di quattro finestre trimestrali VIDEOla prima delle quali si aprira' nella prossima primavera fino al gennaio 2020. L'obiettivo, infatti, è quello di rientrare nei limiti di spesa previsti, ovvero, negli otto miliardi di euro richiesti per il primo anno di applicazione. Superata anche l'ipotesi lanciata alcune settimane fa riguardante il ricalcolo dell'previdenziale secondo il metodo contributivo anche se il Governo...