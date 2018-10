Ricostruzione Ponte Morandi | Bucci | “giunti molti progetti” Commissario Genova

Ponte Morandi - la Ricostruzione e il rischio che si trasformi in una farsa : Nel terzo millennio più di cento ponti sono crollati nel mondo in modo disastroso. Quasi sempre sono stati ricostruiti. Come? Quando? Un confronto con l’Oriente sarebbe impietoso: il Ponte tra Mumbai e Goa, crollato nell’agosto del 2016, fu ricostruito in 165 giorni. Per impatto mediatico e importanza strategica del manufatto, il caso più simile alla tragedia genovese è il Ponte della I-35W a Minneapolis, 8 corsie che superavano le cascate di ...

"La Ricostruzione è possibile in 12-15 mesi". Tutte le promesse sulla Ricostruzione del ponte Morandi : Non è più tempo di promesse, occorrono i fatti. Il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci - che le maniche se l'è fisicamente rimboccate togliendo la transenna per riaprire via 30 ...

Bucci : Ricostruzione del Ponte possibile in 12-15 mesi : Il sindaco-commissario ha visto alcuni dei progetti e spera di ottenere l'autorizzazione entro Natale. Commemorazioni a due mesi dal disastro -

Genova - emendamento al decreto legge : Autostrade esclusa dalla Ricostruzione del ponte : Se l'emendamento dovesse passare, la gestione delle tratte interessate della A7 e A10 passerebbe da Autostrade al commissario straordinario

Dl Genova esclude Autostrade da Ricostruzione del ponte : Il decreto procede nel suo iter parlamentare suscettibile di cambiamenti o miglioramenti, come li definisce il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli -

Ricostruzione del ponte - parla Bucci : «Via ai lavori da dicembre? Io ci credo» : Il sindaco-commissario vuole certezze su proprietà delle strutture, agibilità delle imprese e composizione della squadra |

Ponte Genova - Strabag “pronti a Ricostruzione Morandi”/ Gruppo austriaco ‘insidia’ Fincantieri e Aspi : Ponte Genova, Strabag: "pronti a partecipare alla ricostruzione del viadotto Morandi". Il Gruppo austriaco si candida insidiando Fincantieri e Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Ponte Morandi - Autostrade presenta progetto per Ricostruzione : Autostrade per l'Italia presenta il progetto per la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato tragicamente la vigilia di Ferragosto . "Ritenendo essenziale l'obiettivo di ripristinare nel minor tempo ...

Genova - cda Autostrade autorizza invio progetto Ricostruzione ponte : Roma, 11 ott., askanews, - Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, ritenendo essenziale l'obiettivo di ripristinare nei minori tempi possibili il Viadotto Polcevera e avendo ...

Crollo ponte Morandi - Cantone : 'La mafia può infiltrarsi nella Ricostruzione a Genova' - : Il presidente dell'Anac durante la sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul dl: "Comporta deroghe a Codice antimafia e disciplina sulle interdittive. Troppi poteri al ...

Ponte Morandi : Antitrust approva esclusione di Autostrade dalla Ricostruzione : Ok all'esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte di Genova: il via libera è stato dato oggi dal segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, in audizione al Parlamento. Parlando della ricostruzione del Ponte Morandi, Arena ha sottolineato che il no "sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al concessionario della tratta autostradale interessata dai lavori", ossia ad Autostrade.

Per l'Antitrust è giusta l'esclusione di Autostrade dalla Ricostruzione del Ponte Morandi : E' giusto escludere Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi, secondo l'Antitrust.

Ponte Genova - Antitrust : “Legittimo escludere Autostrade dalla Ricostruzione” : "L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del Ponte di Genova, sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al concessionario della tratta autostradale interessata dai lavori", ovvero Autostrade per l'Italia, "perché l'affidatario del titolo concessorio, beneficiario di proroghe dello stesso, non è stato individuato con gara. Non sembra trovare adeguata giustificazione ...