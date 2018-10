Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 16 10

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con Tina che fa notare che in studio ci sono parecchi “parenti di Gemma”: tre, quattro, cinque mummie sono posizionate qua e là in mezzo al pubblico! Si continua con il consueto sfogo di Gemma che coinvolge anche Rocco. I due hanno una brutta discussione nei corridoi di Uomini e Donne e la dama gli recrimina tanti dei suoi comportamenti e di non essere in grado di amare. Da ...

Riassunto della puntata di Uomini e Donne – Speciale Temptation Island Vip del 12/10 : Si riparte con la coppia “naufragata” sull’isola delle tentazioni, quella formata da Andrea Zenga e Alessandra. Oggi Maria annuncia al primo e al pubblico che ci sono sia lei che il “tentatore” ed ex tronista Andrea Cerioli, che ha avuto un ruolo decisivo nella vicenda. È quest’ultimo a entrare per primo e a confrontarsi subito col suo omonimo, discutendo su vari episodi avvenuti sull’isola, poi entra Alessandra e rispondendo alle domande di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/10 : Si riparte da Gianluca, Roberta e Loredana e dal filmato relativo al finale della puntata di ieri: Gianluca e Roberta trascorrono il week end insieme, ma poi si scopre che lui prima, arrabbiato con lei e quasi per ripicca, era uscito con Loredana e l’aveva baciata. Oggi Gianluca rivela di essere uscito ancora con quest’ultima, ma stavolta niente baci: – mi sentivo un po’ a disagio dopo il week end con Roberta…- Loredana conferma: – ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/10 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Tina che si rivolge a un signore del pubblico insinuando ironicamente che le abbia rivolto parole poco carine al suo ingresso. Chiuso il simpatico siparietto si torna alla storia di Gemma e Rocco chiusa bruscamente nell’ultima puntata. La dama torinese si sfoga con la Redazione e successivamente va in camerino da Rocco per cercare un chiarimento. Lui difende la sua decisione, è troppo geloso per ...

Targa Florio Classica 2018 - il Riassunto della seconda giornata : Il Sabato la carovana più bella del Mondo ha affrontato le Madonie , dove si trova lo storico Circuito nelle sue tre varianti. In seguito i 150 partecipanti hanno preso la direzione di Caltavuturo e ...

Targa Florio Classica 2018 - il Riassunto della prima giornata : Costeggiando Trapani i concorrenti sono saliti fino ad Erice, per un altro tuffo nell'emozione della caratteristica cittadina medievale, famosa anche nel mondo della scienza per il Centro Studi ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/10 : La puntata odierna parte subito con la vicenda Sara: un filmato ci mostra il colloquio tra Claudio della redazione e Nicola, l’ex fidanzato di Sara, ferito e deciso a mettere tutte le carte in tavola e a cercare di recuperare la dignità perduta: – in quegli otto mesi (mentre lei era tronista) mi sono fidato di una persona che credevo diversa, io e lei continuavamo a vederci ma poi ho scoperto che già da un mese aveva un’altra storia…e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 04/10 : Si apre con l’ingresso in studio dei quattro tronisti ma si prosegue parlando dell’ex tronista Sara. Maria racconta che qualche giorno fa era uscita sul web una foto di lei insieme a un ragazzo, dopodiché in redazione era arrivata la chiamata di una persona molto indispettita per la suddetta foto. È lo stesso Claudio della redazione a raccontare del successivo incontro con costui e ad affermare che la presenza di Sara in trasmissione era ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 01/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Maria che chiede a Tina delucidazioni sul perchè la mummia abbia una transenna attorno… Si parte con l’ormai consueto video riepilogativo di quello che è successo a Gemma e Rocco nelle ultime puntate, partendo dal bacio, fino alla volontà del corteggiatore di andare via dal programma. A sorpresa, la bionda torinese ha deciso di “riprendersi” il suo cavaliere ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/09 : Dopo l’ingresso dei quattro tronisti si va a vedere un filmato con le ultime news che riguardano Mara e Teresa: davanti alle telecamere di Witty TV le troniste incontrano un gruppone di corteggiatori per procedere con le eliminazioni che la redazione ha indicato nel numero di due a testa. Inevitabilmente si torna a parlare della facilità con cui Mara ha eliminato “su due piedi” quattro ragazzi, facilità che aveva portato Teresa a trattenerli in ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 27/09 : Ingresso dei quattro tronisti e poi di quasi tutte le ragazze uscite con i due “maschietti”: Greta e Carolina per Lorenzo e Martina per Luigi. Si parte con l’esterna di Luigi con Viviana, nella quale i due affrontano subito il tema caldo della vicenda Luigi-Mara: secondo lei il tronista con la sua uscita ha compromesso la sua figura davanti alle ragazze e i due prendono a discuterne vivacemente, intanto però la redazione avverte Lorenzo che ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 21/09 : Con il recall del finale della puntata di ieri riparte quella odierna: la richiesta “clamorosa” di Luigi fa ovviamente molto discutere, si ribadiscono le dinamiche che porterebbero a un inevitabile cambio di ruolo del neotronista, nel caso decidesse di approfondire la conoscenza con Mara, ma ben presto Luigi, dopo averci riflettuto su, chiarisce i suoi intenti: – ora che l’ho vista e ci ho parlato mi sono tolto i dubbi, ci sono delle cose ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/09 : La puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con l’ingresso dei tronisti ma non di Luigi, Maria spiega che se ne parlerà dopo, quindi a seguire l’incontro che le troniste hanno avuto con i corteggiatori davanti alle telecamere di Witty TV. Si comincia con Mara che mette subito in mostra un carattere forte e diretto, a tratti quasi spigoloso. Ne abbiamo ben presto prova quando, dopo aver detto di voler eliminare quattro ragazzi, ...