Riace | tribunale revoca gli arresti domiciliari per Lucano | il sindaco torna libero

Mimmo Lucano - accusa e difesa ricorrono al Tribunale del Riesame. Il sindaco di Riace resta ai domiciliari : Sarà il Tribunale del Riesame a decidere se Mimmo Lucano , il sindaco di Riace , agli arresti domiciliari da martedì deve tornare in libertà oppure no. Sarà presentato in giornata ai giudici della Libertà di Reggio Calabria il ricorso della Procura della Repubblica di Locri contro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, Domenico Di Croce, che aveva disposto la misura ma non aveva riconosciuto una lunga serie di reati: ...

Riace - Mimmo Lucano in tribunale per l’interrogatorio di garanzia : “Nulla da nascondere” : Mimmo Lucano oggi è in tribunale per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip: "Non ho nulla da nascondere, tutto quello che so lo dico". Il procuratore di Locri, in un'intervista, rilancia le accuse: "Ha operato non come sindaco ma come un monarca, ammettendo di fregarsene di quelle regole che sono una garanzia per tutti. Sarà pure un illuminato, ma non può passare".Continua a leggere