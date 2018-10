RIACE | MIMMO LUCANO SFIDA SALVINI | AVANTI SENZA SOLDI PUBBLICI

RIACE - Mimmo Lucano entrando in tribunale : rivoglio la libertà : Roma,, askanews, - "Io mi auguro di tornare a essere una persona libera".Così il sindaco, sospeso, di Riace, Mimmo Lucano, poco prima di entrare nell'aula d'udienza, a Reggio Calabria, per il suo ...

RIACE - Mimmo Lucano al tribunale del riesame : Il sindaco, ora sospeso, darà spiegazioni su un matrimonio e sull'appalto per la gestione dei rifiuti

RIACE - SINDACO MIMMO LUCANO : “RIFAREI TUTTO - SALVINI DENIGRA”/ Morcone : "Era in una specie di delirio" : RIACE, il SINDACO MIMMO LUCANO: "rifarei TUTTO, il Viminale denigra". Ultime notizie, SALVINI all'attacco: "migranti, Sinistra e Giudici, la pacchia è finita". Le novità (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:51:00 GMT)

RIACE - Sindaco Mimmo Lucano “rifarei tutto - Viminale denigra”/ Salvini : “migranti e Sinistra - pacchia finita” : Riace, il Sindaco Mimmo Lucano: "rifarei tutto, il Viminale denigra". Ultime notizie, Salvini all'attacco: "migranti, Sinistra e Giudici, la pacchia è finita". Le novità (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:56:00 GMT)

Stop modello RIACE - il Viminale ordina il trasferimento di tutti i migranti - Mimmo Lucano : 'Vogliono distruggerci' : Mimmo Lucano: "Vogliono soltanto distruggerci" - "Vogliono soltanto distruggerci. Nei nostri confronti è in atto ormai un vero e proprio tiro incrociato. I nostri legali, comunque, stanno già ...

Presidio informativo su RIACE e Mimmo Lucano - domenica 14 ottobre a Brindisi : Questa è dunque la vera colpa di Mimmo Lucano: dimostrare che si può ben amministrare e creare una economia solidale ed una società inclusiva. L'arresto di Mimmo e la sospensione dei fondi, hanno ...

Mimmo Lucano ha sempre avuto detrattori. Quello che sta succedendo a RIACE non è un caso : Nelson Mandela venne arrestato. Anche Danilo Dolci finì dietro la sbarra. Don Lorenzo Milani subì un processo. Mimmo Lucano, il sindaco di Riace è uno di loro. Abbiamo letto tutto su di lui. Abbiamo sentito in questi giorni ogni sera davanti alla TV gli intellettuali vip che si schierano con o contro il primo cittadino per difendere o sparare contro ad una sola parola: accoglienza. Il dibattito di questi giorni mi ha ricordato “L’obbedienza non ...

Quando Papa Francesco elogiava il sindaco di RIACE MIMMO Lucano e il suo modello : ... seguace di Natale Bianchi, Sasà Albanese, Francesco Cirillo, Peppino Lavorato, Emilio Sirianni, Giuseppe Impastato, solo per fare alcuni nomi che hanno ispirato la mia azione sociale e politica in ...

RIACE - GAFFE DI SALVINI : POSTA VIDEO DI PRESTANOME DEL CLAN/ Video - Mimmo Lucano : Zucco arrestato nel 2011 : RIACE, GAFFE di SALVINI: POSTA il Video di un PRESTANOME del CLAN. Video ultime notizie, il caso Mimmo Lucano: Laura Boldrini all'attacco, "dimettiti"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:29:00 GMT)

RIACE - gaffe di Salvini : posta il video di un prestanome del clan/ Video - Mimmo Lucano : Boldrini - "dimettiti" : Riace, gaffe di Salvini: posta il Video di un prestanome del clan. Video ultime notizie, il caso Mimmo Lucano: Laura Boldrini all'attacco, "dimettiti"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:15:00 GMT)

Il sindaco di RIACE MIMMO Lucano si difende : “Non mi pento di niente - voglio trionfi la giustizia” : Intervistato nella casa in cui al momento è detenuto agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il primo cittadino di Riace, Domenico Lucano, ha dichiarato: "Io credo nella giustizia, in una giustizia giusta. Io dalla verità non ho nulla da temere perchè non ho nulla da nascondere. Non mi pento di niente".Continua a leggere

"Un paese di Calabria" - il doc su RIACE e Mimmo Lucano - è in streaming gratuito : Un paese di Calabria è il documentario diretto da Shu Aiello e Catherine Catella nel 2016 che narra la storia di Riace e del suo sindaco Mimmo Lucano: una località svuotata dall'emigrazione e un primo cittadino che accoglie i migranti sbarcati sulle coste italiane per ripopolare il paese.Un sindaco che è stato arrestato il 2 ottobre nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla procura di Locri diciotto mesi fa. L'accusa ...

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a RIACE in supporto del sindaco - Salvini : "attendo parole Mattarella e Anm" : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

RIACE - MIMMO LUCANO ARRESTATO : IN 4 MILA AL CORTEO/ Ultime notizie : presente anche Laura Boldrini : RIACE, sindaco Domenico LUCANO ARRESTATO. Ultime notizie, ieri si è tenuto l'interrogatorio di garanzia, il primo cittadino calabrese si difende così "Mai sottratto un euro"(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:37:00 GMT)