Riace | Lucano | Salvini è ossessionato da tutto ciò che è umano

Riace - Lucano : “Rifarei tutto”. E sulle contestazioni del Viminale : “Solo atteggiamento denigratorio” : “Rifarei tutto quello che ho fatto” ha detto Mimmo Lucano , il sindaco sospeso di Riace rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se cambierebbe qualcosa nel suo progetto di accoglienza ai profughi contestatogli dal Viminale . Per quanto riguarda le contestazioni che il ministero gli ha mosso, come le scarse condizioni igieniche e falle nella rendicontazione, per Lucano “non è vero niente, si tratta di atteggiamenti ...

Riace - l’Anpi scrive al M5S : “Fermate Salvini - ditegli di combattere la mafia - non Lucano” : L'Anpi si rivolge al ministro Luigi Di Maio e al M5S affinché si attivino per far cambiare idea a Salvini sul trasferimento dei migranti di Riace: "Non girate lo sguardo da un' altra parte. Fermate Salvini. Almeno per decenza, in una terra bella e difficile come la Calabria, ricordategli che è utile perseguire mafia e n'drangheta. Non un uomo onesto come Mimmo Lucano".Continua a leggere