Riace | Lucano dopo il Riesame | “Spero di tornare libero per fare accoglienza spontanea

ilfattoquotidiano

: In attesa che il Tribunale del riesame si pronunci e che renda giustizia a Mimmo Lucano revocando gli arresti domic… - robertosaviano : In attesa che il Tribunale del riesame si pronunci e che renda giustizia a Mimmo Lucano revocando gli arresti domic… - welikeduel : Rivedi il reportage di Diego Bianchi a Riace, in occasione della manifestazione di sabato 6 ottobre 2018 in sostegn… - amnestyitalia : #Riace , il commento del nostro direttore @giannirufini La scelta del Ministero dell'Interno di 'chiudere' l'esper… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Si è tenuta stamattina a Reggio Calabria l’udienza davanti al Tribunale della Libertà chiamato a decidere se revocare i domiciliari al sindaco diMimmo, arrestato il 2 ottobre scorso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.gli interventi degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’aqua, i giudici delsi sono ritirati in camera di consiglio e decideranno nelle prossime ore. La sentenza potrebbe arrivare in giornata ma non è escluso che il tribunale si prenda anche la giornata di mercoledì per studiare le carte dell’inchiesta “Xenia” e l’ordinanza del gip che aveva disposto i domiciliari percassando però le accuse più gravi che venivano contestate dalla Procura di Locri. “Penso sia andata bene – è il commento a caldo del sindaco di-. Sono fiducioso. Se esiste il diritto sono fiducioso”. A distanza,ha voluto rispondere ...